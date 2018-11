Michael und Raphael Käser sehen an diesem sonnigen Donnerstagmorgen noch etwas zerknittert aus. «Wir waren am Aarauer Rüeblimärt», erklärt Michael Käser. Es sei gut gelaufen, zwar nicht wie letztes Jahr, als Fronleichnam war und viele frei hatten. Aber das schöne Wetter habe viele Leute angezogen. Die Käsers haben an ihrem Stand hofeigene Rüebli, Rüeblisuppe, Glühwein, Äpfel und natürlich ihren Gin verkauft.

Bekannt ist die Familie Käser aus Elfingen vor allem für ihren Whisky, ihren Gin und ihre Schnäpse, die alle auf dem eigenen Hof gebrannt werden. Vor fünf Jahren haben die Brüder Michael (31) und Raphael (29) das Ruder von Vater Ruedi (59) übernommen. Sie gehen den Weg weiter, den er geebnet hat, machen aber auch ihr eigenes Ding.

Nach wie vor ist der Vater eine wichtige Stütze. «Müsste man für ihn eine Visitenkarte drucken, würde ‹Leiter Wochenmarkt›, ‹Leiter Aussendienst› und ‹Leiter Events› draufstehen», sagt Michael Käser. Darüber hinaus steht Ruedi seinen Söhnen, wenn nötig, beim Brennen zur Seite. Das schätzen die Brüder, auch wenn es manchmal Diskussionen gibt. «Bei einem Familienbetrieb ist das normal.» Froh sind die beiden auf alle Fälle, dass sie ihre Familie – neben Vater Ruedi auch Mutter Franziska (54) und Schwester Mirjam (26) – hinter sich wissen.

Handgeschöpftes Papier

Vater Ruedi hat noch eine weitere wichtige Aufgabe. Er malt die Etiketten des «Tschin», des Gins der Käsers. Jede Etikette, die aus handgeschöpftem Papier besteht, bemalt er von Hand. Da die Käsers vom «Tschin» mittlerweile grosse Mengen absetzen, muss Vater Ruedi dementsprechend viel malen. Dafür ist nicht immer Zeit. Deshalb habe man sich nach einer industriellen Methode umgeschaut, doch das ist nicht so einfach. Die Struktur der Etikette bekommt man mit normalem Papier nicht hin. Vater Ruedi muss also vorerst weiter den Pinsel schwingen.

Michael und Raphael Käser wohnen beide in Aarau. Sie orientieren sich an der Stadt, weniger am Land. In der Markhalle im Viadukt in Zürich haben sie einen festen Verkaufsladen, dazu sind sie jeden Freitag am Markt am Bürkliplatz in Zürich. Am Aarauer Wochenmarkt sind sie ebenfalls jeden Samstag dabei. Die Märkte in der Region – im Fricktal oder in Brugg – besuchen sie jedoch nicht.

Genauso wenig wie die Weihnachtsmärkte. Nur an jenem in Zürich sind sie präsent. Der Grund dafür: «In Zürich erzielen wir den Hauptabsatz.» In der Stadt, speziell am Hauptbahnhof, wo sie am Weihnachtsmarkt einen Stand haben, habe man Hunderte von Passanten, die potenzielle Kunden sein können. Bei einem Weihnachtsmarkt in der Region fehlt das. Ausserdem habe man schlichtweg nicht die Ressourcen, an so vielen Märkten präsent zu sein. Die Käsers beschäftigen neben den Mitarbeitern im Zürcher Laden noch zwei landwirtschaftliche Angestellte.

Keine Massenware

Das Weihnachtsgeschäft ist eines der grössten Standbeine der Käsers. «Im Winter läuft vor allem Whisky gut, Gin trinkt man hingegen das ganze Jahr.» Die Produkte der Käsers, wie den «Tschin», kann man auch direkt ab Hof, im Onlineshop oder im Spezialitätengeschäft «Fläschehals» mit Standorten in Frick, Aarau und Olten kaufen. Eine Zusammenarbeit mit einem Detailhändler wie Coop oder Volg haben die Käsers momentan nicht geplant. Mit Absicht wollen sie aus ihren Produkten keine Massenware machen, sondern etwas Spezielles bleiben. Entsprechend bieten sie von anderen Produzenten selber auch vorwiegend Spezialitäten an.

Aussergewöhnlich ist zudem, dass sie einen Teil der Wacholderbeeren, die sie für ihren «Tschin» brauchen, selbst von Hand pflücken. Der Ertrag aus den gepflückten Beeren reicht aber nicht mehr für die ganze Produktion aus, sodass die Käsers auf Wacholderbeeren aus der Toskana zurückgreifen müssen. «Der frische Geschmack ist unübertroffen», sagt Raphael Käser. Deshalb habe man dieses Jahr 50 Wacholderbüsche gesetzt. Das trockene Wetter hat aber auch ihnen zu schaffen gemacht. «Unsere kalkhaltigen Böden sollten ihnen gefallen. Vorerst ist es aber eine Versuchsanlage», sagt Michael Käser. Überhaupt sind die Brüder, die ursprünglich beide Winzer gelernt haben, ständig am Ausprobieren, bleiben aber ihren Wurzeln treu.

Ein nächstes Projekt ist das Zusammenführen der zwei Marken «Käsers Schloss» und «Whisky Castle». «Als unser Vater anfing, war Schweizer Whisky verpönt. Er wählte deshalb mit ‹Whisky Castle› einen Namen, der nicht gleich auf die Herkunft schliessen lässt», erklären die beiden. Nun dürfe man stolz darauf sein, ein Schweizer Produzent von Whisky oder Gin zu sein, weshalb man den Namen «Käsers Schloss» gewählt habe. Nach und nach wollen die beiden jetzt alles unter diesem Namen führen.