Ihr Kostüm ist ein Geheimnis: Diese Kinder tuckern mit ihrer Loki am Fasnachts-Umzug mit

Mittwochnachmittag. Schulfrei. Vor dem Haus der Familie Jansen Hüsler im Brugger Westquartier finden sich etliche Kinder ein für den Termin mit der Zeitung. Sie quasseln, spielen Fangen oder necken sich. Vor dem Haus steht bereits die selbst gebastelte Lokomotive. «WestBahnBrugg» steht darauf in gelben Lettern. So haben die Kinder das Brugger Fasnachts-Motto «Brugg im Zug» treffend umgesetzt.

Es war Laurin Jansen, 12, der die Idee hatte, eine Kinder-Fasnachtsgruppe im Westquartier zu gründen. Seine Schwestern Anouk, 10, und Carlijn, 7, holte er dann ebenfalls mit an Bord. «Bis vor drei Jahren bin ich mit der Fasnachtsgruppe meines Tagesmamis mitgelaufen», erklärt Laurin. «Dann wurde es mir etwas zu langweilig. Darum wollte ich selber eine Gruppe gründen.» Inzwischen sind so einige Erst-, Zweit- und Viertklässler zur Gruppe dazugestossen, und auch Gspänli von Anouk und Carlijn machen mit. 16 Kinder werden am Umzug teilnehmen.

«Uns macht die Fasnacht einfach Spass», sagen die drei Geschwister fröhlich. «Vor allem, wenn man den Zuschauern Konfetti anwerfen kann.» Die Kinder werden aber auch Täfeli und Guetzli verteilen. Im Mittelpunkt wird die grosse Lokomotive stehen, welche die Kinder mit Hilfe der Eltern aus Karton gebastelt und angemalt haben. «Wir freuen uns auf den Bahnhof im Westquartier», scherzt Laurin. Es sei aber nicht ganz einfach gewesen, das diesjährige Motto umzusetzen, findet der Zwölfjährige. «Andere Male war das Thema offener.»

Das Kostüm wollen die Kinder der Öffentlichkeit noch nicht verraten. Erst am Umzug am Sonntag wird die Kindergruppe Westquartier das Geheimnis lüften.