Ideen statt Arbeitslosigkeit: Brugger erfindet Karton-Stehpult fürs Home Office

Die zündende Idee hatten Jonas Studer und Sophie Bürgin, als sie 2015 ein Jahr in Neuseeland lebten. «Unsere finanziellen Mittel waren beschränkt und wir hatten kein Geld, um Möbel zu kaufen. Dann entdeckten wir einen günstigen Stehtisch aus Karton.» Inzwischen sind die beiden zurück in der Schweiz. Sie wohnt in Wimmis, er in Brugg.

Studer und Bürgin sind als multidisziplinär arbeitender Kunstschaffender und Innovationsberaterin wie viele andere von der Coronakrise stark betroffen: «Die meisten Projekte wurden abgesagt und wir sind praktisch arbeitslos», bringen sie ihre Situation auf den Punkt. Doch anstatt auf einen Kredit zu hoffen, haben sie die Idee der Karton-Stehpulte überarbeitet und innerhalb weniger Tage zu ihrem eigenen Produkt «Standly» weiterentwickelt, mit dem sie nun als Kleinunternehmen an den Start gehen wollen. Auch die Website www.standly.ch ist schon aufgeschaltet.