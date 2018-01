Peter Knecht (51) trat bei den letzten Brugger Einwohnerratswahlen erstmals als FDP-Kandidat an und schaffte es mit 911 Stimmen auf Anhieb auf den ersten Ersatzplatz. Knecht ist in Brugg geboren und in Bözberg aufgewachsen. Die Bezirksschule

besuchte er in Brugg, die Handelsdiplomschule – das «Handeli» – in Baden. Seine kaufmännische Ausbildung schloss er in Brugg ab. Er absolvierte mehrere längere Sprach- und Auslandaufenthalte sowie die Betriebswirtschafts- und Verwaltungsschule in Zürich. Heute belegt er regelmässig Weiterbildungs-Lehrgänge an der ZfU – International Business School in Zürich. Seit 22 Jahren ist Knecht mit seiner Frau Brigitte verheiratet, einer Bruggerin. Die jüngere Tochter besucht derzeit die Bezirksschule, der Sohn die Kantonsschule, die ältere Tochter studiert Jus an der Uni in Zürich. «Mein privates Umfeld darf ich als sehr glücklich bezeichnen», fasst er zusammen. Lässt es die Zeit zu, bewegt er sich gerne in der Natur. Beim letzten Brugger Stadtfest 2013 war Knecht im Kernteam des Organisationskomitees zuständig für das Marketing und Sponsoring. Die Columbus Tours AG in Brugg wurde 1970 von seinem Vater Hans als Anbieter für weltweite Reisen gegründet. Peter Knecht stieg 1996 als Geschäftsführer im Familienbetrieb ein, mittlerweile ist er alleiniger Inhaber. (mhu)