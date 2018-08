«Ich weiss nicht, was passiert ist», liess der junge Mann vor Gericht in Brugg durch den Dolmetscher ausrichten. «Ich weiss nicht, ob ich Streit hatte. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich war betrunken und sah plötzlich ein Messer mit Blut daran in meiner Hand. Ich weiss nicht, woher ich das Messer hatte. Ich weiss nicht weshalb Blut am Messer war.»

Das Blut stammte von einem Landsmann des Beschuldigten, den dieser vor über einem Jahr in Brugg – nach einer verbalen Auseinandersetzung – in den Rücken gestochen hatte. Als das Opfer zu Boden sackte, hatte der Beschuldigte es ein zweites Mal in den Rücken gestochen. Als er zu einem weiteren Stich ansetzte, konnte ihn eine dritte Person zurückhalten und wegzerren. Das Opfer erlitt Verletzungen der Lunge und Leber, befand sich aber glücklicherweise nicht in konkreter Lebensgefahr.

Nach der Tat flüchtete der Beschuldigte. Nach einer Odyssee, die ihn bis nach Calais brachte, von wo er offenbar nach England zu gelangen hoffte, wurde er schliesslich in Deutschland festgenommen. Seither ist er in Haft.