Hotelbelegung Reichen die Auswirkungen der Badenfahrt bis in die Region Brugg? Baden feiert seit letztem Freitag «100 Jahre Badenfahrt». Während zehn Tagen werden weit über eine Million Gäste am Fest erwartet. Wir fragten drei Hotels, ob auch ihr Betrieb von der Veranstaltung profitiert.

Das «Centurion Towerhotel» wurde am 1. März 2021 eröffnet. Bild: Sandra Ardizzone

Ob Alltagsgegenstände wie zum Beispiel Waschmaschinen oder ungewöhnliche Aufenthaltsorte wie ein Helikopter – an der diesjährigen Badenfahrt wurden die verschiedensten Geräte unter dem Motto «Neo-» zu einer Beiz umfunktioniert.

Weit über eine Million Gäste werden am diesjährigen Grossanlass erwartet. Einige davon nehmen einen langen Weg auf sich, um beim 100-Jahre-Jubiläum dabei zu sein. Die AZ fragte deshalb nach, ob auch Hotels in der Region Brugg von den Feierlichkeiten profitieren.

Eine höhere Auslastung als an anderen Wochenenden

Das Hotel und Restaurant «Rotes Haus» in Brugg wurde bereits im Jahr 1448 in der Chronik erwähnt und gehört gemäss der eigenen Website des Hotels zu den ältesten Gaststätten der Prophetenstadt.

Auf Nachfrage erklärt Annelies Salathé von der Rezeption, dass bisher sechs Buchungen im Zusammenhang mit der Badenfahrt getätigt wurden. Dieses Wochenende soll zudem eine weitere Belegung aufgrund des Festes dazukommen. Das Hotel sei auch ansonsten gut belegt gewesen.

Das «Centurion Towerhotel» in Windisch gab auf Anfrage an, dass es letzten Samstag ausgebucht war. An diesem Tag hielten sich drei Gruppen, unter anderem auch eine Hochzeitsgesellschaft, in der Pension auf. Am Sonntag war das Hotel knapp zu 80 Prozent ausgelastet.

Das Hotel «Rotes Haus» erhielt insgesamt sieben Buchungen bezüglich der Badenfahrt. Bild: Michael Hunziker

Am kommenden Wochenende seien sie bei einer Belegung von 90 Prozent. Dies sei auf jeden Fall eine höhere Auslastung als an anderen Wochenenden, erklärt Tabea Schwizer, Teamleitung der Rezeption.

«Da es viele Hotels in Baden gibt, haben wir nicht allzu viele Gäste erwartet.» Schwizer berichtet von einer 15-köpfigen Familie, welche für die Veranstaltung angereist sei. Darüber, ob noch weitere Gäste aufgrund des Festes gebucht haben, sei das Hotel nicht informiert.

Gute Belegung aufgrund vieler Hochzeiten

Das Hotel und Restaurant «zum Hirschen» in Villigen war bereits vor der Badenfahrt ausgebucht und konnte deshalb keine weiteren Hotelgäste mehr aufnehmen, erklären Nadja Schuler und Stephane Wirth von der Geschäftsführung. Die gute Belegung stamme von den vielen Hochzeiten, die zurzeit in der Region stattfinden.

Im betrieblichen Alltag habe sich für die drei Hotels nichts verändert. Die Frage, ob die Hotels sich mehr Kundschaft erhofft hätten, wurde grösstenteils verneint. Das Hotel «Terminus» in Brugg wollte bei der Umfrage nicht teilnehmen.

Die Badenfahrt dauert noch bis zum kommenden Sonntag, 27. August. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 18 Franken. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können den Anlass kostenlos besuchen.