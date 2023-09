Homberg-Schenkenberg Forstbetrieb zeigt bei der Buechmatt, wie er einen Hang nach einem Rutsch stabilisiert Mehr als hundert Personen durfte Gemeinderat Fabian Hossli aus Zeihen am Waldumgang des Forstbetriebs Homberg Schenkenberg im Namen der beteiligten Gemeinden Thalheim, Schinznach, Zeihen und Böztal begrüssen. Die Schar spazierte von der Buechmatt oberhalb Schinznach talwärts Richtung Forstwerkhof Zeihen.

Förster Rolf Treier sowie sein Stellvertreter Andreas Freuler gaben den Teilnehmenden am Waldumgang vom 16. September spannende Einblicke in die forstwirtschaftliche Planung. Die Anpassung des Walds an den Klimawandel stellt die Waldwirtschaft derzeit vor grosse pflanzenbauliche Herausforderungen. Auf dem weiteren Weg zeigte das engagierte Forstteam sein Können anhand verschiedener Maschinen- und Handarbeitsvorführungen im Waldbau und bei Naturschutzaufträgen.

Grosses Interesse weckte der Vortrag zum neuen Betriebsplan von Förster-Stellvertreter Andreas Freuler. Der Klimawandel stellt die künftige Waldbewirtschaftung vor grosse Herausforderungen. Bild: zvg

«Grosses Interesse weckte die Einführung von Forstingenieur Andreas Freuler, welcher anhand von fünf Postern den Aufbau der Betriebsplanung für die nächsten fünfzehn Jahre aufzeigte», schreibt Andreas Thommen vom Gemeinderat Böztal in einer Mitteilung.

Im Betriebsplan wird detailliert festgelegt, welche Baumarten und Waldtypen das jeweilige Waldbild bestimmen und wie es in den kommenden Jahren genutzt werden darf.

Förster sind bedacht auf Nachhaltigkeit

Schon in sächsischen Waldgesetzen aus dem Jahr 1713 sei erwähnt worden, dass man nicht mehr Holz ernten dürfe, als nachzuwachsen vermöge, heisst es in der Mitteilung weiter. Freuler erklärte in seinem Vortrag, dass dieser Grundsatz auch heute noch gelte. Eine wichtige Grösse im Betriebsplan ist daher die Festlegung des Hiebsatzes. Das heisst, der Menge an Holz, welche jährlich geschlagen werden darf.

Auch dies gehört zu den Aufgaben des Forstbetriebs: Stabilisierung eines Hangrutsches mit einem Holzrahmen an der Waldstrasse zur Buechmatt. Bild: zvg

Grosses Interesse weckten auch die praktischen Posten, zum Beispiel die Stabilisierung eines Hangrutsches mithilfe eines Holzrahmens oder die diversen Mäh- und Pflegearbeiten in den Naturschutzgebieten sowie an den Bahnborden der SBB. «Die Vorführungen zeigten, dass zur Umsetzung diese Arbeiten eine gute Mechanisierung und fachlich versiertes Team Voraussetzung sind», hält Thommen fest. Dies alles sei beim Forstbetrieb Homberg Schenkenberg gegeben.

Werbung für die kommenden Abstimmungen gemacht

Der Rundgang wurde aufgelockert mit einem feinen Apéro mit wunderschönem Blick auf Oberzeihen und fand im Werkhof seinen gemütlichen Abschluss bei einem vom Forstbetrieb offerierten Nachtessen.

Gemeinderat Fabian Hossli betonte in seiner Abschlussrede, dass er stolz auf den gemeinsamen Forstbetrieb sei, und empfahl allen Anwesenden, an den kommenden Gemeindeversammlungen der modernen Organisationsform für den Forstbetrieb zuzustimmen. Dann könnte der Forstbetrieb Homberg-Schenkenberg ab dem 1. Januar 2024 eine selbstständige öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt werden.

Danach wurde noch bis in die Nacht hinein diskutiert und gefeiert, begleitet von wunderschönen Alphornklängen des Forstwart-Lehrlings Leon Müller. (az)