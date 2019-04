Auf dem Gelände der Pflästerli-Fabrik an der Aarauerstrasse war am Wochenende Leben. Die dort ansässigen Betriebe zeigten ihr Können. Viele kamen dorthin, um die Schreinerei Spicher kennenzulernen, die seit Anfang Jahr unter neuer Leitung steht. Der 27-jährige Samuel Blaser ist seit Januar 2019 dort der Chef.

Der bisherige Firmeneigentümer, Markus Spicher, hat die Verantwortung für das Unternehmen mitsamt dessen 25 Mitarbeitern an seinen langjährigen Mitarbeiter abgegeben. Und sagte am Samstagnachmittag beim Tag der offenen Tür im Gespräch mit der AZ: «Für mich ist das wie bei einem Familienunternehmen, wie, als hätte ich die Leitung an meinen Sohn weitergegeben. Es geht in meinem Sinne weiter und das ist gut so.»