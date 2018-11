Es ist ein Geschäft mit Zündstoff: die Erweiterung des Kiesabbaus «Lindenacher-Ost». Nächsten Freitag entscheidet die Gemeindeversammlung in Mülligen über die dafür notwendige Teiländerung der Nutzungsplanung sowie die Änderung der Bau- und Nutzungsordnung. Zu reden gibt vor allem die sogenannte Inkonvenienzentschädigung für die mit dem Kiesabbau verbundenen Unannehmlichkeiten wie Staub, Lärm, Verkehr oder Beeinträchtigung der Landschaft. Der Gemeinderat geht künftig jährlich – je nach Abbau- und Einbaumenge – von 500'000 bis 700'000 Franken aus. Aktuell sind es 130 000 Franken (Holcim 85'000 Franken, Biturit 45'000 Franken).

Die Holcim Kies und Beton AG plant die Erweiterung, weil die Kiesvorräte im heutigen Materialabbaugebiet «Eichrüteli» in Mülligen bald erschöpft sind. Ab 2019 sollen in drei Etappen insgesamt 5,4 Mio. Kubikmeter Rohmaterial gewonnen werden. Bei einem Volumen von rund 365 000 Kubikmeter dauert der Abbau voraussichtlich 15 Jahre.

Die IG Mülligen-Birrfeld, die diesen Plänen seit längerem kritisch gegenüber steht, bezeichnet das Angebot der Holcim für die Entschädigung als unanständig. Der Gemeinderat sei zu beauftragen, einen für das Dorf besseren Vertrag auszuhandeln. In einem Schreiben weist die IG Mülligen-Birrfeld darauf hin, dass Holcim das Abbaugebiet in einem ersten Schritt – «Lindenacher-Ost» – um über 20 Hektaren erweitern will. Eine nächste Abbauphase – «Lindenacher-West» – sei ab 2034 in etwa gleicher Grösse vorgesehen.