Dass sich manche Leute in ihrem Hofladen in Lupfig bedienen und gar nichts oder zu wenig bezahlen, ist für Corinne und Jürg Hartmann nichts Neues. Doch was letzten Freitagabend geschah, schlägt dem Fass den Boden aus. Ein dreister Dieb räumte die Kasse aus. Dies wollte das Landwirte-Ehepaar nicht einfach hinnehmen und ging in die Offensive – mit Erfolg. Denn jetzt kennen sie den Namen des Täters.

Das Video der Überwachungskamera zeigt, wie ein auffällig gekleideter Mann den Laden betritt. Er trägt einen lilafarbenen Kapuzenpullover und eine Hose in derselben Farbe. Suchend schaut er sich um, entdeckt die Kasse und macht sich mit blossen Händen daran zu schaffen. Nach einigem Zerren und Ziehen springt diese schliesslich auf. Rasch entwendet er das Geld und sucht sich anschliessend im Laden ein paar Produkte aus, die er in seine gelbe Tasche stopft. Obwohl auf den Videoaufnahmen nur ein Täter zu sehen ist, steht für Corinne Hartmann fest, dass er nicht alleine war.