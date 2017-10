Der Konzern hat insgesamt rund 40 Millionen Euro (46 Millionen Franken) in den Bau investiert. «Der Testturm ist ein innovatives Wahrzeichen. Sehr viele Menschen hier identifizieren sich damit», so Rottweils Oberbürgermeister Ralf Bross. «Von Anfang an haben die Bürger gefragt, ob sie den Turm auch besichtigen können. Mit der Aussichtsplattform hat ThyssenKrupp dies aufgegriffen», blickt Bross zurück. «Die Offenheit des Unternehmens und eine breite Bürgerbeteiligung waren der Schlüssel zum Erfolg. Rottweil positioniert sich so als zukunftsorientierter Wirtschaftsstandort und steigert zugleich seine touristische Attraktivität.»



Über 2500 Tonnen Stahl verbaut

Der fertige Turm bringt 40 000 Tonnen auf die Waage – so viel wie 8000 afrikanische Elefanten. Seit dem Spatenstich im Oktober 2014 wurden 15 000 Kubikmeter Beton und mehr als 2500 Tonnen Stahl verbaut. Mit 3,6 Metern am Tag ist der Turm drei Mal so schnell gewachsen wie eine Bambuspflanze unter perfekten Bedingungen.

Für die textile Architektur haben Industriekletterer den Turm im Rund-um-die-Uhr-Schichtdienst in knapp 17 000 Quadratmeter Glasgewebefaser eingehüllt. Das polymerbeschichtete Gewebe verleihe dem Bau nicht nur das gewisse Etwas, sondern schütze ihn auch vor intensiver Sonneneinstrahlung und reduziert die Eigenbewegung des Gebäudes, indem sie die Kräfte des Windes zerlegt, schreibt die Firma in einer Mitteilung.



Zwischen Zürich und Stuttgart

Gemeinsam mit dem Aufzugswerk in Neuhausen auf den Fildern und als Teil der Entwicklungsachse der Universitätsstädte Zürich, München, Stuttgart mit über 10 000 Studenten bilde der Testturm das grösste Innovationszentrum für Aufzugstechnologien in Deutschland, so ThyssenKrupp weiter. Seit Dezember 2016 werden hier Hochgeschwindigkeitsaufzüge erforscht, entwickelt und zertifiziert, «um Städte zu den lebenswertesten Orten der Welt zu machen».

Im Testturm, der auf dem letzten freien Industriegebiet in Rottweil gebaut wurde, sind drei der zwölf Turmschächte für das neuste Multi-System vorgesehen. Mit der Magnetschwebetechnologie können so mehrere Aufzugskabinen in einem Schacht – auch seitwärts – betrieben werden.