Hirsche oder Sterne? Brugger können über neue Weihnachtsbeleuchtung abstimmen

Über die städtische Weihnachtsbeleuchtung lässt sich vortrefflich diskutieren. Und genau das können die Bruggerinnen und Brugger bis am 15. Dezember tun. Denn bis dann läuft das Voting für die neue Weihnachtsbeleuchtung, die ab 2020 im Einsatz sein soll.

Am Mittwochabend wurden der Bevölkerung auf dem Eisi die möglichen Beleuchtungs-Varianten vorgestellt. «Wir haben geschaut, was für Produkte es bereits auf dem Markt gibt, und haben dann eine Auswahl getroffen», erklärt der zuständige Stadtrat Reto Wettstein.

Die Leute können auswählen zwischen zwei Überspannungen: eine Variante mit einer Laterne mit einem Hirschenmotiv, Sternen und herunterhängender Girlande sowie eine Variante mit einem Stern und herunterhängender Girlande. Zur Wahl steht im Voting auch die Kombination beider Varianten.

Beim Voting mitmachen und einen Weihnachtsbaum gewinnen

«Zusätzlich zu den Überspannungen möchten wir in der Stadt noch Akzente setzen», sagt Wettstein. Folgende Möglichkeiten stehen zur Diskussion: Hirsche auf der Casino-Brücke, die Stadt einwärts rennen und am Ende des Wegs ein sich aufbäumender Hirsch auf dem Dach des Eisi-Parkhauses sowie ein Lichtervorhang am Schwarzen Turm und der Aarebrücke.

Bereits fix installiert wurde die Beleuchtung auf dem Neumarktplatz. Hier funkeln viele kleine Lichter an den Bäumen. Die Beleuchtung wird übrigens nicht mehr entfernt, allenfalls wird sie an speziellen Tagen – wie beispielsweise dem Brugger Jugendfest – ebenfalls verwendet.