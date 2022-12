Hinter den Kulissen Eigentlich ging es um Altlasten: Wie ich dank einer Rodung von einem geplatzten Traum und einer Musikkarriere erfuhr Im Sommer startete die Altlastensanierung bei der ehemaligen Deponie Fröschegräbe in Windisch. Beim Augenschein vor Ort kamen aber nicht nur Plastik und alte Pneus zum Vorschein. Der nächste Teil der Serie «Hinter den Kulissen».

Die Rodungsarbeiten fanden unter der Leitung von Micha Plüss vom Forstbetrieb Birr-Lupfig statt. Maja Reznicek

Am Anfang stand eine ganz andere Frage. Als ich an dem warmen Augusttag in Unterwindisch zügig Richtung Restaurant Kurve ging, war ich vor allem froh, endlich jemanden gefunden zu haben, der mir Antworten «aus dem Feld» liefern würde. Trockene Projektbeschriebe, Ausdrucke von Websites und eine kurze Rückmeldung der Gemeinde stapelten sich bereits auf meinem Schreibtisch – so richtig greifbar wurde die mehrmonatige Altlastensanierung bei der ehemaligen Deponie Fröschegräbe aber nicht.

Nach ein paar Telefonaten und E-Mails landete ich dann einen Glücksgriff: Gerade liefen Rodungsarbeiten für das Vorhaben und der Leiter des ausführenden Forstbetriebs Birr-Lupfig erklärte sich unkompliziert bereit, mich zu den Arbeiten mitzunehmen. Nach dem Treffen bei der «Kurve» in Windisch donnerten Micha Plüss und ich also mit seinem Wagen über die Baupiste zum Rüssschache.

Eine Waldfläche von 1,1 Hektaren sollte gerodet werden. Maja Reznicek

Etwa 45 Minuten lang spazierte Plüss mit mir durch das immer lichter werdende Stück Wald. Immer wieder knurrten im Hintergrund Säge- und Baumaschinen. Während der Untersiggenthaler über Herausforderungen bei den Rodungen und die Reaktionen der Bevölkerung darauf sprach, dokumentierte ich nebenher mit Stift und Kamera.

Die Autotüre war schon praktisch offen

Immer wieder kamen wir auch auf Themen ausserhalb des Waldes zu sprechen: Beiläufig erwähnte Plüss etwa, dass er zwar schon seit über 30 Jahren im Metier tätig sei – aber eigentlich noch länger Musik mache. Auch ein Album habe er herausgebracht. «Spannend», dachte ich und wollte nachfragen, doch dann galt es dem nächsten fallenden Baum aus dem Weg zu gehen und der Gedanke war wieder verschwunden.

Erst als mich der Betriebsleiter nach dem Termin beim Campus der Fachhochschule absetzen wollte, um danach ins Homeoffice zu verschwinden, kam mir das Thema wieder in den Sinn. Die Autotüre war schon praktisch offen, als ich mich nochmals umdrehte und Plüss fragte: «Trittst du den auch auf mit deiner Musik?» Er nickte begeistert, das nächste Konzert sei am Bäderfest in Baden. Daraufhin stellte ich ihm die eigentlich viel wichtigere Frage: «Würdest du dich dazu interviewen lassen?»

Förster Micha Plüss schreibt auch eigene Songs. Inspirieren lässt er sich dafür unter anderem von seinen zahlreichen Reisen um die Welt. Sandra Ardizzone

Zwei Monate später war es so weit: Im Bandraum in Untersiggenthal lernte ich die «andere Seite» von Micha Plüss kennen. Er, der als Zehnjähriger begonnen hatte, sich selbst Gitarrespielen beizubringen, dessen Traum von der Sportlerkarriere durch eine Verletzung zerplatzte und der heute diverse Musikprojekte durchführt. Hätte Plüss im Wald keine Randbemerkung gemacht – hätten es die meisten wohl nie erfahren.