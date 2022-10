Hilfsgüter «Brugg für die Ukraine» sucht dringend temporär einen Raum für die Annahme von Spenden und als Lager Das private Hilfsprojekt von Jarek Galek muss den Storchenturm im Brugger Zentrum für sieben Wochen verlassen, weil die Räumlichkeiten für das Kerzenziehen benutzt werden. Die Freiwilligen sammeln weiterhin warme Winterkleider für Kinder und Erwachsene.

Offene Sammelstelle Brugg für die Ukraine im Storchenturm mit (v. l.): Susanne Müller, Jarek Galek, Helen Schneider und Natalia Riazantseva. Claudia Meier

Die zentrale Lage des Brugger Storchenturms als Annahmestelle mit Parkplätzen sowie als Lager für Spenden wie Schlafsäcke, Isolationsmatten, Kleider, Medikamente und allem, was Bedürftige aktuell brauchen, ist geradezu ideal. Was Jaroslaw (Jarek) Galek seit der russischen Invasion in der Ukraine in Brugg organisiert und aufgebaut hat, ist bemerkenswert.

Jeweils am Samstagmorgen werden im Storchenturm von 9 bis 12 Uhr Spenden angenommen und Hilfsgüter an Bedürftige abgegeben. Dann geht es manchmal wie in einem Bienenhaus zu und her. Offiziell heisst diese private Hilfsaktion zwar «Brugg für die Ukraine», aber davon profitieren längst nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer.

Vom 10. November bis Ende Jahr brauchen sie einen anderen Standort

Susanne Müller aus Riniken, die zum Kernteam gehört, sagt: «Etwa 90 Prozent der Ware geht in den Osten – nach Polen und in die Ukraine.» Bei der Brugger Sammelstelle kommen jedoch Flüchtlinge oder Asylsuchende unterschiedlicher Nationen vorbei sowie Leute, die ihren Wohnsitz in der Region haben und von den Gemeinden auf diese Aktion hingewiesen werden.

Am 5. November steht die Sammelstelle im Storchenturm zum letzten Mal in diesem Jahr offen. Wie schon für das Brugger Jugendfest muss das Lager mit den Hilfsgütern – diesmal wegen des Kerzenziehens – temporär ausziehen. Deshalb sucht das Kernteam von «Brugg für die Ukraine» dringend einen Raum etwa in der Grösse einer Doppelgarage für die Spendenannahme als Lager für den Zeitraum vom 10. November bis Ende Jahr.

Im Hinblick auf den Winter werden für die Bedürftigen weiterhin warme Kinder- und Erwachsendenkleider, Schlafsäcke sowie Matten benötigt.