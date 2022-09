Hilfsaktion Zweites Tanklöschfahrzeug aus dem Aargau ist in der Ukraine angekommen Der Brugger Feuerwehrmann Stefan Baumann ist mit zwei Kameraden von der Feuerwehr Heitersberg-Reusstal in den Osten gefahren.

Stefan Baumann (oranges Hemd) aus Brugg hat den Transport in die Ukraine organisiert. zvg

Bereits im Mai dieses Jahres hat der ehemalige Brugger Einwohnerratspräsident Stefan Baumann die Überführung eines Tanklöschfahrzeugs vom Aargau in die Ukraine begleitet. Damals ging es darum, das aus dem ganzen Kanton gesammelte Feuerwehrmaterial sowie das über ein Crowdfunding finanzierte Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Uerkental der Berufsfeuerwehr Uschhorod zu übergeben.

Stefan Baumann sitzt für die SVP im Einwohnerrat Brugg und ist ein engagierter Feuerwehrmann. zvg

Baumann ist ein engagierter Feuerwehrmann. Seine Frau stammt aus der Ukraine, weshalb ihm auch die Kontaktpflege zu den Feuerwehrkameraden dort eine Herzensangelegenheit ist.

Anders als im Mai ist Baumann vor rund zehn Tagen selber mit dem Transporter des Vereins «Brugg für die Ukraine» Richtung Osten gefahren. Das Fahrzeug war beladen mit Chemieschutz- und Spitalmaterial, gespendet von der spezialisierten Firma Asteam AG in Wohlen.

Die letzten Kilometer gemeinsam zurückgelegt

Laut Baumann starteten Fabian Hämmerli und Dimitri Simon von der Feuerwehr Heitersberg-Reusstal ihre Fahrt mit dem Tanklöschfahrzeug am Montagmorgen, 29. August, kurz nach 3 Uhr Richtung Ungarn. Der Brugger erklärt:

«Alle erforderlichen Bewilligungen und Dokumente wurden vorgängig eingeholt.»

Baumann folgte dem Duo ein paar Stunden später mit dem erwähnten Transporter.

Beide Überführungen verliefen ohne Zwischenfälle und am Dienstagmorgen trafen die Fahrzeuge in Zahony an der ungarisch-ukrainischen Grenze ein, nachdem man die letzten Kilometer gemeinsam zurückgelegt hatte.

Ukrainische Vertreter (schwarz) bei der Übergabe an der Grenze. Die Aargauer (v. l.): Stefan Baumann, Fabian Hämmerli und Dimitri Simon. zvg

Nach Überquerung des Grenzflusses Theiss wurden die Aargauer von den ukrainischen Feuerwehrkameraden erwartet, die bei administrativen Belangen unterstützten. Noch an der Grenze wurde das Material aus dem Transporter umgeladen. Fabian Hämmerli und Dimitri Simon machten sich auf den Rückweg nach Budapest, wo sie das Fahrzeug bei einem ehemaligen Brugger parkieren konnten, bevor sie das Flugzeug in die Schweiz bestiegen.

Nach Absprache Ersatzteil für notwendige Reparatur mitgeliefert

Baumann war in Uschhorod stellvertretend bei der Über­gabe von Fahrzeug und Material an die ukrainischen Behörden dabei. Mit einem Minibus-Taxi reiste er am Donnerstagmorgen nach Budapest, wo er den Transporter abholte, und anschliessend nach Brugg fuhr.

Das Tanklöschfahrzeug wurde mit einer defekten Pumpendichtung geliefert. Eine Reparatur in der Schweiz hat sich laut Baumann aus Kostengründen nicht gerechnet. Das Ersatzmaterial wurde jedoch mit dem Fahrzeug mitgeliefert. Die Instandsetzung erfolgte sofort.