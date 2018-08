Man sei sich nicht immer einig gewesen, räumte Philipp Isler ein, stellvertretender Leiter Grid bei der Swissgrid. Aber: Man habe miteinander gesprochen und gemeinsam Lösungen gefunden. In mehreren kurzen Ansprachen wurde in der Folge auf die Besonderheiten des anspruchsvollen und aufwendigen, bedeutenden und zukunftsträchtigen Projekts hingewiesen, auf die grossen Herausforderungen, die es bereits in der Vergangenheit an alle Beteiligten stellte und während der Bauphase weiterhin stellen wird im technischen und logistischen Bereich.