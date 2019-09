Lokomotiven können auch mal sieben Kilo auf die Waage bringen. So wie die, die Bernhard Schindler aus Laufenburg-Sulz mitgebracht hat, beruflich an der FHNW Windisch tätig und zuhause stolzer Besitzer einer Gartenbahn namens Serenity. «Ich komme ursprünglich auch von H0, bin dann aber auf 45 Millimeter umgestiegen, weil das näher am Original ist und man als Gartenbahnbesitzer an der frischen Luft sein kann, statt im Keller zu sitzen», berichtet er.

Entfernung spielt für echte Fans keine Rolle

Das Grossbahnfest hat 45 Aussteller aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien und den Niederlanden nach Schinznach geführt. Damit ist es für Stefan Treier, im Vorstand der Organisatoren für Kommunikation zuständig, ein voller Erfolg. Der Filmjournalist, der seit kurzem in Effingen im Fricktal wohnt, besitzt privat auch eine Gartenbahn. «Noch ist die in den Umzugskisten», erzählt er. Doch bald schon wird sie ihre Runden drehen – jetzt mit noch mehr Platz im Garten des Eigenheims der Familie Treier. Am Grossbahnfest ist er auf einen Bastler aus Sachsen aufmerksam geworden. Diesem will er einen Lokschuppen abkaufen – Gebäude Nummer 1 der neuen Anlage.

Für Gartenbahn-Enthusiasten spielen Entfernungen keine Rolle. Wenn sich die Community versammelt, wie in Schinznach, sind 600 Kilometer nicht zu weit. Das beweist Ottmar Görgen aus Schwelm bei Köln. Einen solchen Freak im positiven Sinne hat auch Treier noch nicht erlebt. Görgen hat in eine Modelllok der Rhätischen Bahn einen Dieselmotor eingebaut. Seine Dampflok Marke Eigenbau wird tatsächlich mit Dampf angetrieben, nicht mit einem Elektromotor wie sonst üblich. Eine Gasflamme heizt das Wasser im Kessel auf. «Ich habe vier Jahre daran gearbeitet und brauche noch ein weiteres, bis alles fertig ist», so der Hobbybastler. Authentizität ist für ihn oberstes Gebot.

Seit 1988 treffen sich die Freunde der Gartenbahnen der Firma LPG. Inzwischen haben sie so viele Module gebaut, dass diese zusammengesetzt in Schinznach flächenmässig die grösste Anlage bilden. Stets umlagert, sind die voll digitalisierten Züge Blickfang der zahlreichen Besucher. Was auch für die Anlage des Vereins US G-Scale Friends gilt, wo Nachbildungen der besonders bulligen US-Dampfloks ihre Runden drehen. «Die waren den ganzen Freitag am Aufbauen», hat Treier beobachtet.