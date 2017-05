Vom 11. bis 13. August steigt in Scherz das grosse Dorffest. 777 Jahre Schärz werden gefeiert. Es wird das letzte Dorffest als eigenständige Gemeinde. Per 1. Januar 2018 fusioniert das kleine Dorf mit der Nachbargemeinde Lupfig.

Den Auftakt zu diesem Dorffest bestreitet aber der Kohlenmeiler beim Schützenhaus, der zurzeit aufgebaut und morgen Freitag in Betrieb genommen wird. Bis zum 20. Mai stellt die Köhlerin Doris Wicki aus dem Entlebuch Kohle her aus Holz aus dem Scherzer Wald.

Ohne Erfahrungen einen Kohlemeiler aufbauen

Wir treffen die freiwilligen Helfer und Doris Wicki am Dienstagnachmittag. Etliche Traktoren stehen auf dem Feldweg Richtung Schützenhaus. Schon von weitem sieht der Besucher das aufgeschichtete Holz. Der Duft des blühenden Raps liegt in der Luft, zwischendurch blinzelt die Sonne durch die Wolken. Acht Männer sind bereits seit dem Morgen am Chrampfen unter der Anleitung von Doris Wicki. Sie ist ganz klar der Chef auf dem Platz. Denn von den Männern hat noch keiner je einen Kohlenmeiler aufgebaut. Es ist ein Handwerk, das in den letzten Jahrzehnten seine Bedeutung verloren hat.

20 Ster Holz aus dem Scherzer Wald haben die Männer aufgeschichtet. Vor gut eineinhalb Jahren hat es der zuständige Förster geschlagen und danach trocknen lassen. «Wichtig ist, dass das Holz ganz dicht beieinandersteht und leicht schräg gestellt ist», erklärt Köhlerin Doris Wicki. «So gelingt der Verkohlungsprozess am besten.» Dann packt sie ein Scheit und legt es an die Beige. Einer der Männer ruft: «Mit einer Maschine wärs schon einfacher.» Doch damit wird nichts.

Teamgeist wird gepflegt

Maschinen hatten auch jene Dorfbewohner nicht, die vor Jahrhunderten und Jahrzehnten in Scherz noch Kohle herstellten. «Von alten Einwohnern wissen wir, dass hier in Scherz Kohle hergestellt wurde. Dies wollten wir in diesem Jahr, in dem wir unser Dorffest feiern, aufleben lassen», sagt Markus Tschann, OK-Präsident von «Schärz 777». Besonders beeindruckt zeigt sich Tschann von der guten Stimmung unter den Helfern. «Die sind alle freiwillig hier und machen das gerne», sagt er. Umso wichtiger sei es, diesen Teamgeist zu pflegen. Darum gibt es an diesem Dienstagnachmittag ein Gläschen Weisswein zum Anstossen auf die getane Arbeit, die allerdings noch nicht beendet ist.

Denn das Holz bildet den inneren Teil des Kohlenmeilers. Rundherum werden die Männer später noch Tannenäste – einige sind vom Brötliexamen übrig geblieben – aufschichten und zum Schluss wird eine Schicht aus der schwarzen, sogenannten Löschi – Doris Wicki nennt es sogar das schwarze Gold – über den ganzen Kohlenmeiler verteilt. Diese Schicht braucht es, um das Holz abzudichten, damit weder Nässe noch Luft hineingelangen.

Köhlerin vermittelt das Wissen

Den fertigen Kohlenmeiler kann die Bevölkerung ab morgen Abend anschauen. Angeboten werden auch Führungen. Diese dauern zwischen 30 und 45 Minuten und vermitteln alles Wissenswerte über die Herstellung von Holzkohle in vergangenen Zeiten. Die Kosten betragen 50 Franken pro Führung und pro Gruppe. Eine Anmeldung im Voraus ist zwingend. Doris Wicki steht zudem allen interessierten Personen für Fragen zur Verfügung. Am 20. Mai wird der Kohlenmeiler quasi abgestellt, der Prozess angehalten. Dann muss der Kohlenmeiler eine Woche ruhen. Am 27. Mai wird er dann abgebaut. An diesem Tag verkaufen Markus Tschann und Co. die Scherzer Kohle vor Ort beim Schützenhaus in 5-kg-Säcken.

Morgen Freitag um 19 Uhr wird der Kohlenmeiler im Rahmen eines Apéros angezündet, im Beisein des Scherzer Vizeammanns Daniel Vogt und des Lupfiger Ammanns Richard Plüss.