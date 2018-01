Am 1. Januar ist der Start in die Amtsperiode 2018–21 erfolgt. Die Behördenmitglieder wurden im Herbst bei den Gesamterneuerungswahlen gewählt. Noch vor Weihnachten wurden die Gemeinderäte vom zuständigen Regierungsrat Urs Hofmann in die Pflicht genommen. Anders ist es beim Gemeindeparlament. In Brugg findet die Inpflichtnahme der Mitglieder des Einwohnerrats an der ersten Sitzung am 26. Januar im Rathaussaal statt.

Dann werden zuerst zwei provisorische Stimmenzähler gewählt und anschliessend der Ratspräsident sowie der Ratsvizepräsident und zwei definitive Stimmenzähler für die Amtsperiode 2018–19. Dabei gilt das ungeschriebene Gesetz, dass der bisherige Vizepräsident zum neuen Einwohnerratspräsidenten und somit zum höchsten Brugger für zwei Jahre gewählt wird. Daran dürfte sich auch dieses Mal nichts ändern.

Zur Wahl als Einwohnerratspräsident antreten wird Stefan Baumann (SVP). Das Amt beinhaltet als Hauptaufgabe, den Ratsbetrieb sicherzustellen, aber auch viele repräsentative Einsätze als höchster Brugger.

Es kommt regelmässig vor, dass ein früherer Einwohnerratspräsident später den Sprung in den Stadtrat schafft. Aktuell sitzen mit Frau Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) und Vizeammann Leo Geissmann (CVP) sowie Willi Däpp (SP) gleich drei ehemalige Einwohnerratspräsidenten im Stadtrat Brugg.

SVP, SP und FDP wechseln sich ab

Noch offen ist allerdings, wer neu Vizepräsident werden soll und somit designierter Einwohnerratspräsident in den Jahren 2020 und 2021, wenn wieder Gesamterneuerungswahlen anstehen. Aus den Politkreisen ist zu hören, dass sich sowohl die SP als auch die FDP für dieses Amt interessieren. Wer einen Blick auf die Liste wirft mit den Einwohnerratspräsidenten ab 1980, stellt fest, dass die FDP mit Silvia Kistler erst vor sechs Jahren das ehrenvolle Amt besetzt hatte.