Seit Montag gehen im Schulhaus Stapfer wieder Kinder statt Bauarbeiter ein und aus. Die neuen und die frisch renovierten Zimmer sind bezogen, die Umgebung wird von Lehrpersonen und Kindern erkundet. Eine Gefahrenquelle haben die Lehrpersonen entdeckt: Über den neuen Räumen im Untergeschoss ist eine Terrasse entstanden. Diese wird durch eine breite Mauer mit Geländer abgegrenzt. Allerdings: Die breite Mauer lädt zum Sitzen ein und das Geländer, das einer erwachsenen Frau zum Bauch reicht, zum Klettern. Eine kleine Unsicherheit, ein Misstritt, könnten beim Herumklettern reichen, um hinter der Mauer abzustürzen. Das Begehen der Mauerkrone ist nicht zulässig.Die Lehrpersonen nutzten am Montag den Schulanfang dazu, um die Primarschüler und deren Eltern auf die Situation aufmerksam zu machen. Vehement wurden die Kinder darum gebeten, das Klettern und Begehen der Mauer zu unterlassen.

Ein Augenschein vor Ort gestern Mittwoch in der 10-Uhr-Pause zeigt: Die Kinder halten sich an die Anweisung der Lehrpersonen. Einige lehnen sich lässig ans Geländer, andere deponieren ihre Znünibox auf dem Mauervorsprung, wiederum andere halten sich am Geländer fest und schauen auf den Platz herunter. Etwas anders sieht es bezüglich Geländer der breiten Treppe aus: Da kann es ein Bub nicht lassen, vergnügt herunterzurutschen.