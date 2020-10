Herrenloser Rucksack löst Polizeieinsatz in Brugg aus: Bahnhof und Umgebung wurden evakuiert

Am Samstag den 17. Oktober wurde ein herrenloser Rucksack im Zug von Zürich Richtung Brugg gemeldet.

Die Person, die den Vorfall meldete, berichtete, dass sie beobachten konnte, wie eine männliche Person im Bahnhof Zürich die Zugskomposition Zürich-Brugg betrat, einen Rucksack auf dem Sitz deponierte und danach den Zug wieder verliess.

Der Zug konnte in Brugg angehalten werden. Derzeit bestehen keine Hinweise darauf, was sich in diesem Rucksack befindet. Die Zugskomposition sowie der Bahnhof und dessen Umgebung wurden grossräumig evakuiert und für den Personenverkehr gesperrt. Der Einsatz läuft.



Personen, welche Angaben zu der unbekannten männlichen Person oder zum herrenlosen Rucksack machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, 062 835 81 81, zu melden. (has)