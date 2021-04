Heavy Metal Pünktlich zur Walpurgisnacht: Der Videoclip zur neuen Single der Metal-Band Burning Witches erscheint Heute Freitag erscheint «The Witch of the North» der Brugger Heavy-Metal-Band.

Für die Dreharbeiten reisten die fünf Musikerinnen in das Dorf Roztoka in Polen (von links): Larissa Ernst (Gitarre), Jeanine Grob (Bass), Laura Guldemond (Gesang), Lala Frischknecht (Schlagzeug) und Romana Kalkuhl (Gitarre). Bild: zvg

(mhu) Der Zeitpunkt ist mit Bedacht gewählt: Heute Freitag veröffentlicht die Brugger Metal-Band Burning Witches auf verschiedenen Onlinekanälen den Videoclip zur neuen Single «The Witch of the North» – also just am Datum der Walpurgisnacht.

Für die Dreharbeiten sind die fünf Musikerinnen extra nach Polen gefahren: Sängerin Laura Guldemond, die Gitarristinnen Romana Kalkuhl und Larissa Ernst, Bassistin Jeanine Grob sowie Schlagzeugerin Lala Frischknecht. Im knapp 1000 Kilometer entfernten Barockschloss Rohnstock im Dorf Roztoka fanden sie die perfek-te Umgebung, samt Kamin und Stuckdecke. Für die pro-fes­sionelle Produktion sorgte das eingespielte Filmteam der Grupa13.

Bei der neuen Single handelt es sich übrigens um das Titelstück des angekündigten, mittlerweile vierten Albums, das Ende Mai auf den Markt kommen wird. Mit «Flight Of The Valkyries» ist bereits im März als Kostprobe eine erste, vielversprechende Singleauskopplung erschienen.

Gegründet wurde Burning Witches von Gitarristin Romana Kalkuhl, die den Wunsch nach einer weiblichen Metal-Band hatte. Das mit Spannung erwartete Debütalbum stiess 2017 auf grosses Interesse – weltweit. Stark geprägt ist der Musikstil vom Heavy Metal der 1980er-Jahre. Im Sommer 2019 konnte die Band, als ein weiterer Höhepunkt, auf den grossen Festivalbühnen spielen am Wacken Open Air, Summer Breeze und Rockharz Open Air.