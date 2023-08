Hausen/Windisch «Ich machte mir Gedanken, die Musik aufzugeben»: Nun sind Rapper Morish und Sängerin Joebelle mit einem neuen Song zurück In den letzten Jahren haben die Windischerin und der Hausener mehrere Singles auf den Markt gebracht. Mit dem gemeinsamen Werk «Empire» schlagen sie jetzt nochmals ein neues Kapitel in ihren Karrieren auf.

Sängerin Joebelle und Rapper Morish kennen sich seit ihrer Schulzeit. Bild: Mathias Förster

Für Joebelle Ladaga war es ein ganz besonderer Moment. «Ich empfand einfach pures Vergnügen», erinnert sich die 28-Jährige. Am letztjährigen Jugendfest Windisch performte die R&B- und Pop-Sängerin zum ersten Mal eigene Songs vor Publikum. Auf die Bühne geholt hatte sie damals Kollege Morischan Srimohan. Auch der Rapper, den alle nur Morish nennen, denkt mit Begeisterung an den Auftritt: «Es war ein absolut stolzer Moment für mich, weil auch meine Eltern dabei waren.»

Das Konzert gab Ladaga die Inspiration für einen neuen Song: «Ich wollte dieses Gefühl auf der Bühne immer wieder spüren.» Im Juli erschien «Empire» unter dem Künstler und Produzenten Tony Dean.

Innerhalb eines Tages wurde das Musikvideo in Solothurn aufgenommen. Musikvideo: iamJoebelle

Für den Rap-Part holte die Sängerin Morish ins Boot. Kennen tun sich die Kunstschaffenden schon lange: Geboren in Brugg und aufwachsen in Windisch, trafen sie im Schulhaus Chapf erstmals aufeinander. Später supporteten sie sich gegenseitig über Social Media.

«Wir haben viel Respekt füreinander und sind stolz, aus dem gleichen Dorf zu kommen», so Srimohan. Mit «Goodfellas» folgte 2021 die erste Zusammenarbeit.

«Musik kann so viele Türen öffnen»

Obwohl Morischan Srimohan sich und Joebelle Ladaga «musikalisch als Bruder und Schwester» bezeichnet, unterscheidet sich ihre Musik inhaltlich stark. «Ich bin immer einer gewesen, der sich mit gesellschaftskritischen Themen beschäftigt», sagt der inzwischen in Hausen wohnhafte Rapper, «und verarbeite auch negative Emotionen in meinen Songs.»

Joebelle beschreibt sich dahingegen als «happy person» und lässt dies in ihre Musik einfliessen. «Wenn Leute meine Songs beispielsweise am Strand hören, macht mich das schon glücklich.»

Brachten beide Kreativen in den letzten Jahren mehrere Singles heraus, schlug «Empire» nochmals ein neues Kapitel in ihren Karrieren auf. Vor Corona sei es bei ihm sehr gut gelaufen, erinnert sich Morish, pandemiebedingt wurde es ruhiger. 2022 warf dann ein schwerer Unfall den hauptberuflichen Automatiker aus der Bahn. «Die Experten meinten, dass sie es noch nie erlebt hätten, dass es keine Leiche gibt, wenn ein Auto so aussieht wie damals unseres.»

Die Genesungszeit sei schwierig gewesen. Er habe sich gehen lassen, mental fühlte er sich schlecht. «Ich machte mir Gedanken, die Musik aufzugeben.» Das neue Projekt kennzeichne nun seine Rückkehr.

Zurück ist auch Joebelle Ladaga. Als Flugbegleiterin ermöglichte sie sich 2022 eine Weltreise. Anfang Jahr trat die Sängerin dann eine Stelle im Qualitätsmanagement einer Stiftung für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Mit «Empire» sei sie «aufgewacht»: «Ich habe wieder gemerkt: Musik kann so viele Türen öffnen.» Erst vor kurzem konnte Ladaga beim Radio SRF Virus als «Female Artist» ein zweistündiges Interview geben.

Schweiz ist ein hartes Pflaster für Kreative

Bisher ist das Feedback auf «Empire» laut Joebelle Ladaga nur gut. Zwei Leute schrieben Morischan Srimohan, dass sie den Song direkt auf ihre Playlist fürs Fitnessstudio aufgenommen hätten. Durch das Musikvideo würden viele gar nicht glauben, dass die Kunstschaffenden aus der Region stammen. Ladaga ergänzt: «Ich bekam zu hören: Die ist nicht aus der Schweiz.»

Dieser Umstand begeistert die beiden, stimmt sie aber auch nachdenklich: Über die Landesgrenzen hinaus würden es nur wenige schaffen, die Schweiz sei ein hartes Pflaster für Kreative.

«Dabei haben wir mega talentierte Leute, die gehört werden müssen», führt der Sänger aus. Ausserdem werde die Präsenz auf Social Media immer wichtiger. «Vor einer Buchung wird geschaut, wie viele Follower jemand hat und nicht wie viel Talent.»

Joebelle Ladaga veröffentlichte 2020 ihren erste Song «Shoot My Shot». Bild: Mathias Förster

Unterkriegen lassen sich Joebelle und Morish davon nicht. Srimohan veröffentlicht im September seine Debüt-EP mit fünf bis sechs neuen Songs. Zudem ist er aktuell auf der Suche nach Sponsoren für ein Musikvideo. Die Windischerin dahingegen plant nach ihrem grossen Projekt «Empire» ins Studio zurückzukehren und weiter an sich zu arbeiten.

Ausserdem wollen beide so bald wie möglich wieder auf einer Bühne stehen. Joebelle fasst zusammen: «Ich will performen, egal wie gross der Rahmen ist.»