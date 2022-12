Hausen/Lupfig «Wir stehen vor einem grossen Schritt»: Wie der Campus Reichhold nationalen Pioniercharakter erlangen soll Nach mehrjähriger Vorbereitungs- und Planungsarbeit liegt der überarbeitete Gestaltungsplan des altlastensanierten Areals noch bis am 22. Juni öffentlich auf. Die involvierten Gemeindeammänner sagen, was die Weiterentwicklung für die Bevölkerung bedeutet.

Die Visualisierung zeigt, wie sich der Campus Reichhold entlang der Hauptstrasse in Hausen dereinst präsentieren könnte. zvg/Hiag

Die vergangenen 20, 30 Jahre sei das Areal von Ruinen geprägt gewesen, sagte Andreas Arrigoni, Gemeindeammann in Hausen, als er am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle gut 100 Personen aus Hausen und Lupfig zum Informationsanlass über den Gestaltungsplan «Campus Reichhold» begrüssen durfte. Läuft alles rund, können für den Werkplatz schon bald erste Bauten geplant und realisiert werden.

Andreas Arrigoni ist seit Januar 2022 Gemeindeammann in Hausen. Valentin Hehli

Denn nach dem letztjährigen Mitwirkungsverfahren sind alle 53 Anträge von zehn Mitwirkenden geprüft und bei der Überarbeitung des Planungswerks teilweise eingeflochten worden. Alle Beteiligten wurden schriftlich über den Umgang mit den Eingaben informiert. Parallel zur Mitwirkung fand die kantonale Vorprüfung statt. Der abschliessende Vorprüfungsbericht liegt seit dem 4. Mai vor. Eine Kernaussage lautet:

«Der Gestaltungsplan stellt eine hohe städtebauliche und architektonische Qualität sicher.»

Während der öffentlichen Auflage, die aktuell noch bis am 22. Juni dauert, sind nur noch direkt Betroffene zur Einwendung legitimiert.

So sah das Reichholdareal zwischen Hausen und Lupfig einst aus. zvg

Auf dem rund 75'000 Quadratmeter grossen Reichholdareal, das die Hiag Immobilien Holding AG vor zehn Jahren gekauft hat, soll in den kommenden Jahren gemeindeübergreifend ein attraktives Arbeitsquartier entstehen. Andreas Arrigoni sprach von einem grossen Gewinn für die ganze Region. Und betonte:

«Hausen will der Eigentümerin Planungssicherheit geben, damit attraktive Firmen angesiedelt werden können und eine moderne Arbeitsplatzumgebung entsteht.»

Arrigonis Amtskollege Richard Plüss aus Lupfig ergänzte: «Wir stehen vor einem grossen Schritt und setzen uns dafür ein, dass die letzte Phase des Gestaltungsplanverfahrens von der Bevölkerung gut aufgenommen wird.»

Produktion, Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe

Arealentwickler Alex Römer von der Hiag erinnerte beim Vorstellen der Vision daran, dass im Campus Reichhold, der zum grössten Teil, aber nicht ausschliesslich der Hiag gehört, ein durchmischtes Arbeitsplatzgebiet mit Produktion, Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben vorgesehen sei. Innovationen sollen durch übergeordnete Konzepte etwa in den Bereichen Energie, Mobilität und Shared Services gefördert werden.

Interview mit Christoph Zurflüh, Mitgründer und Inhaber von Trafiko, zum Mobilitätskonzept im Campus Reichhold. Video: Hiag (2. Mai 2022)

Die nachhaltige Gesamtentwicklung wurde im Lauf des Abends immer wieder erwähnt. Der Gestaltungsplan, der vielleicht schon in wenigen Wochen oder Monaten vom Kanton genehmigt wird, bildet den Rahmen für die Weiterentwicklung. Denn noch steht nicht fest, wer sich im Campus Reichhold ansiedeln wird. Nicht Bestandteil des Gestaltungsplans ist eine direkte Veloverbindung zum Bahnhof Lupfig, die auch gewünscht wurde, aber später thematisiert werden soll.

Verbot für Tankstelle mit fossilen Energieträgern

Gemeinderat Kurt Schneider aus Hausen wies auf die wichtigsten Punkte im Rahmen der Mitwirkung und Vorprüfung hin. So muss unter anderem die Ausnutzung reduziert werden. Und aufgrund des geltenden Zonenplans ist ein Wohnanteil ausgeschlossen. Geschärft wurden die Vorgaben im Energiebereich. Schneider sagte:

«Für Heizung und Warmwasser kommt nur erneuerbare Energie zum Zug. Eine Tankstelle mit fossilen Energieträgern ist nicht erlaubt, was nicht heisst, dass es keine Tankmöglichkeit geben wird.»

Solche Leitplanken für einen Werkplatz mit rund 1400 Arbeitsplätzen hätten in der Schweiz wohl Pioniercharakter, fügte Schneider an. Das Mobilitätskonzept soll vorbildlich sein und ein Anreizsystem für Velos und den öffentlichen Verkehr beinhalten. Weitere Themen sind ein Wildtierkorridor und Mindestanforderungen für Grünflächen.

Parallel zum Gestaltungsplan laufen Landumlegungsverfahren, die Erschliessungsplanung sowie Bauprojekte für die Erschliessungswerke und das Ausarbeiten von Verträgen (Verfahren, Gemeindevertrag, Kostenteiler).

Gemeinden setzen unabhängiges Fachgremium ein

Im Hinblick auf künftige Baugesuche wies Andreas Schmucki, Leiter Bau und Planung in Hausen, auf folgende Sondernutzungsvorschrift hin:

«Die beiden Gemeinden setzen ein gemeinsames, unabhängiges Fachgremium für die Beurteilung und die Qualitätssicherung im gesamten Areal ein. In diesem Gremium sind Experten der Fachgebiet Architektur/Städtebau und Landschaftsarchitektur vertreten.»

Mit dem ersten Baugesuch müssen ein Energie- und ein Mobilitätskonzept eingereicht werden, auf denen man aufbauen kann.

Die Visualisierung zeigt die Erschliessungsstrasse im «Campus Reichhold» und grössere Bauvolumen, die Richtung Bahn realisiert werden sollten. zvg/Hiag

Die markante Rosskastanie an der Hauptstrasse in Hausen bleibt erhalten. Für die Busbevorzugung wird es beim Anschluss Nord eine Lichtsignalanlage geben.

In der abschliessenden Fragerunde mit den Anwesenden betonte Gemeinderat Kurt Schneider: «Im Rahmen der Ortplanungsrevision werden wir die Möglichkeit eines Wohnanteils sicher diskutieren.» Da man mit den rechtsgültigen Baumassenziffern plus dem vom Kanton gewährten Bonus arbeite, könne man im Campus Reichhold – bis zu einer allfälligen Revision der Bau- und Nutzungsordnung – nicht von Aufzonung sprechen.