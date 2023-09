Hausen/Lupfig Weshalb sich die Saviva für den Campus Reichhold entschieden hat und was sie in Sachen Nachhaltigkeit plant Das Unternehmen, das zurzeit seinen Hauptsitz in Brunegg hat, zieht auf den zukünftigen Gewerbeplatz zwischen Hausen und Lupfig. CEO Lena Steiner erklärt, was sie hier besonders gut findet.

Wo künftig der juristische Hauptsitz der Saviva AG sein wird, ist noch unklar. Zurzeit ist er in Brunegg. Bild: Valentin Hehli

Es gefalle ihr, dass es auf dem Campus Reichhold Begegnungsflächen geben werde, erklärt Lena Steiner, CEO der Saviva AG. Wie kürzlich bekannt wurde, zieht das Unternehmen auf das Areal zwischen Hausen und Lupfig, wo ein vielfältiges Arbeitsquartier entstehen soll. Das Baugesuch der Saviva wird voraussichtlich ab Anfang Oktober öffentlich aufliegen.

«Mit den Begegnungsflächen wird der direkte Austausch zwischen unseren Mitarbeitenden, den Mitarbeitenden der anderen Unternehmen und der lokalen Bevölkerung möglich», so Steiner. Ein Plus sei auch, dass die Mitarbeitenden Zugang zu «attraktiven Angeboten» hätten – von schönen Grünräumen über Verpflegungsmöglichkeiten bis hin zur guten ÖV-Anbindung.

Für die Saviva seien die Nähe zur Autobahn und der Bahnanschluss zentral. Die Lage sei optimal; in einer gesunden Distanz zu den Wohnquartieren und doch nicht zu abgelegen. «Dank der Lage können wir zum Beispiel direkt auf die Autobahn und müssen nicht unnötig durch Dörfer fahren.»

Eine Heizung wird hier nicht benötigt

Die Saviva betreut rund 10'000 Geschäftskundinnen und Geschäftskunden und betreibt regionale Verkaufs- und Logistikzentren. Ihr Angebot umfasst ein breites Sortiment aus Lebensmitteln, Getränken, Non-Food-Artikeln sowie Logistik-Dienstleistungen und digitalen Lösungen.

Lena Steiner betont, dass das Nachhaltigkeitskonzept des Campus Reichhold auch für die Saviva zentral sei. So habe man ein ausgeklügeltes Abwärme-Nutzungssystem projektiert; dabei könne man die Abwärme der Kühlräume nutzen und benötige keine Heizung. «Dies reicht sogar aus, um zusätzliche Wärme für andere Nutzungen auf dem Areal abgeben zu können.»

Lena Steiner ist CEO der Saviva AG. Bild: Valentin Hehli

Zudem wolle man Touren und Transporte bündeln sowie Ware für andere Lieferanten der Kundschaft mitnehme, um die Effizienz zu steigern und die Anzahl Fahrten zu reduzieren. Dank dem Bahnanschluss könne man die eigenen dezentralen Standorte auf dem Schienenweg beliefern. Auch von weiteren Massnahmen spricht Steiner, wie etwa einer Photovoltaik-Anlage oder der Umstellung auf elektrische Fahrzeuge.

Der Campus Reichhold wird das Operation Center, das Herzstück der Saviva, beheimaten. Steiner sagt: «Als Lieferantin und Dienstleisterin für die Gastronomie und das Gesundheitswesen ist unser Herzstück ein grosses Lager mit Produkten.» Im Operation Center würden die Kundenaufträge verarbeitet – von der Auftragskommissionierung bis hin zur Auslieferung. Wo sich der juristische Hauptsitz befinde, sei noch nicht entschieden, sagte eine Saviva-Sprecherin gegenüber der AZ Anfang September.

Die Stadt Lenzburg verhängte eine Bausperre

Am neuen Standort werden um die 260 Mitarbeitende tätig sein und es dürften noch mehr werden. «Voraussichtlich möchten wir auch alle Administrations-Mitarbeitenden aus den Bereichen IT, Finanzen, Einkauf, Marketing, Kommunikation etc. auf den Campus bringen. Das ist jedoch noch nicht projektiert», verrät Lena Steiner.

2022 wurde Brunegg zum Hauptstandort des Unternehmens, der davor in Regensdorf war. 2021 hatte die Saviva ein Baugesuch für einen neuen Hauptsitz in Lenzburg eingereicht. Doch wie im März bekannt wurde, verhängte die Stadt eine Bausperre für den Umbau des bestehenden Logistikstandorts. Die Begründung war: «Aufgrund der bereits konkretisierten Planung mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung ist davon auszugehen, dass ein Betrieb gemäss vorliegendem Baugesuch am fraglichen Ort zukünftig nicht mehr zulässig sein dürfte.»

Die Saviva zeigte sich überrascht und gab an, den Fokus auf eine Alternative zu legen. Diese wurde mit dem Campus Reichhold gefunden.