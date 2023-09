Hausen/Lupfig Weitere Hauptmieterin für Reichholdareal bekannt: Gastrogrosshändlerin will hier 260 Arbeitsplätze schaffen Die Saviva nutzt künftig mehr als einen Viertel der Industriebrache zwischen Hausen und Lupfig. Das sind ihre Pläne.

Der Saviva dürfte auch entgegenkommen, dass das Reichholdareal in der Nähe zum Autobahndreieck A1 und A3 liegt. Bild: zvg

Der Campus Reichhold zwischen Hausen und Lupfig nimmt Form an. So wurde kürzlich eine weitere Hauptmieterin bekannt: die Saviva AG aus Brunegg. In einer Medienmitteilung der Hiag, der Hauptgrundeigentümerin des Reichholdareals, heisst es: «Die Entwicklungsvereinbarung mit Saviva sieht vor, dass Hiag auf dem Campus Reichhold (Gesamtfläche 75’000 m2) auf einer Nutzfläche von rund 20’000 m2 ein Operation Center für das im Zustellungsgrosshandel für die Schweizer Gastronomie und Hotellerie, den Gesundheitssektor und den Handel führende Unternehmen realisiert.»

Das Operation Center wird nach den neusten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die Abwärme aus den Kühlanlagen wird genutzt und sämtliche Parkplätze werden auf Elektromobilität ausgelegt sein. Die Baueingabe soll bald erfolgen. Der Baubeginn ist für Mitte 2024 vorgesehen.

In Lenzburg gab es eine Bausperre

Das Operation Center wird Platz für 260 Beschäftigte bieten und einen direkten Bahnanschluss haben. Insgesamt sollen auf dem Campus Reichhold bis zu 1400 Arbeitsplätze von verschiedenen Unternehmen entstehen.

Wie das Regionaljournal Aargau-Solothurn von «SRF» berichtete, realisiert die Saviva so viele Arbeitsplätze auf dem Reichholdareal, weil sie hier nicht nur Logistik abwickeln, sondern auch andere Dienstleistungen anbieten will. Und für diese brauche es viele Büros und diverse IT-Jobs.

Auf dem Reichholdareal sollen einmal bis zu 1400 Arbeitsplätze entstehen. Bild: Maja Reznicek

Anfang 2022 hat das Unternehmen seinen Hauptstandort von Regensdorf nach Brunegg verlegt, wo ein langjähriger Mietvertrag besteht. Zudem stellte es in Lenzburg ein Baugesuch. Doch der Stadtrat verhängte eine Bausperre dafür.

Die Saviva ist nicht die erste grosse Mieterin auf dem Reichholdareal, auch der Technologiekonzern Oerlikon sowie das Dataunternehmen GTR Global Technical Realty wollen hier bauen.