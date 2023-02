Hausen/Lupfig Das Schöne in der Industrieruine sehen: Ehemaliger Tankwagenchauffeur malte das Reichholdareal Auf der altlastensanierten Brache zwischen Lupfig und Hausen wird ein neuer Werkplatz mit bis zu 1400 Arbeitsplätzen entstehen. Die Gebäude der Reichhold Chemie AG sind schon lange abgerissen. Doch in den Bildern des ehemaligen Bruneggers Hans Rauber bestehen sie weiter.

Dieses Bild hängt in der Gemeindekanzlei Hausen. zvg

«Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet», zitiert Hans Rauber den deutschen Dichter Christian Morgenstern. Denn obwohl die verlassenen und heruntergekommenen Gebäude der Reichhold Chemie AG auf dem Areal zwischen Lupfig und Hausen keine Augenweide waren, gelang es dem Maler, das Schöne darin zu entdecken und festzuhalten.

Er habe schon im Kindergarten und während der Schulzeit gerne gemalt und gezeichnet, erzählt Hans Rauber. Der gelernte Landwirt, der jahrzehntelang als Tankwagenchauffeur arbeitete, fügt an:

«Nach meiner Lehre wurde ich auf die Landschaftsbilder der Impressionisten aufmerksam.»

Ein Interesse, das bis heute geblieben ist. «So entdeckte ich die Landschaftsmalerei und versuche seither immer ein wenig, diesen Stil zu malen.»

Hans Rauber malte insgesamt acht Bilder vom Reichholdareal. zvg

Er muss nicht weit gehen für ein passendes Motiv

Da er gerne das Schöne in der Natur und der näheren Umgebung betrachte, müsse er jeweils nicht weit gehen, um das passende Motiv zu finden, sagt der 76-Jährige, der rund 20 Jahre in Brunegg lebte. Und obwohl sicher nichts Schönes am verlassenen Industriekomplex gewesen sei, habe er sich doch in diesen verliebt. «Als bekannt wurde, dass der Komplex abgerissen wird, entschloss ich mich, ihn malerisch festzuhalten.»

Hans Rauber fertigte Bleistiftskizzen an und setzte diese zu Hause in seinem Atelier mit Ölfarben um. Besonders gespannt sei er darauf gewesen, wie die verrosteten Teile auf dem Bild zur Geltung kämen, erinnert er sich.

«Es ist einfach auch mal etwas Anderes»

Mit dem Ergebnis sei er sehr zufrieden und erstaunt, wie schön die Industrieruine wirke, sagt Rauber und fügt an: «Es ist einfach auch mal etwas Anderes.»

Insgesamt entstanden zwischen 2006 und 2008 acht Ölbilder vom Reichholdareal. Eines hat die Gemeinde Hausen erworben und in der Gemeindekanzlei aufgehängt.

Zwischen 2006 und 2008 malte Hans Rauber Bilder vom Reichholdareal, 50x70cm, Öl auf Malkarton. zvg

Die anderen sieben Werke hat Hans Rauber bei sich zu Hause in Müllheim TG. Gerne betrachte er immer mal wieder die Bilder und erinnere sich an die Zeit der Reichholdchemie, so der Maler.

Das Unternehmen war von 1951 bis 1993 auf dem Areal aktiv. Davor befanden sich hier nacheinander eine Zementfabrik, die Firma Dr. Münzels Chemische Werke, die später Oel- und Chemiewerke AG genannt wurde und sich schliesslich der Reichhold Chemicals Inc. anschloss.

So sah der stillgelegte Industriekomplex auf dem Reichholdareal vor rund 20 Jahren aus. Inzwischen wurde er abgerissen. (Archivbild) Walter Schwager

Vor einigen Jahren wurden die stillgelegten Gebäude abgerissen und das Gebiet später altlastensaniert. Nun soll hier ein bis zu 1400 Arbeitsplätze zählender Werkplatz entstehen, auf dem sich verschiedene Unternehmen ansiedeln.