Die Frist für das öffentliche Mitwirkungsverfahren zum Gestaltungsplan Campus Reichhold ist am 13. September abgelaufen. Von den neun Beiträgen stammen zwei von den neuen Gemeinderatskandidaten in Hausen. Was Kurt Schneider (parteilos) und Urs Weilenmann (SP) bei der Arealentwicklung wichtig ist.