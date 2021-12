Hausen Zuerst zauberte sie nur für ihre Kollegen Schoggimandeln – doch dann kam Corona Im Januar gründete Evelyn Cristina Minardi ihr eigenes Unternehmen. Mit dem Verkauf von handgemachten Süssigkeiten setzt sich die Hausenerin auch für andere Menschen ein.

Evelyn Cristina Minardi arbeitet mit aus Spanien importierten Largueta-Mandeln. Valentin Hehli

Schon an der Haustür empfängt einen der süsse Duft. Da weiss man: Evelyn Cristina Minardi ist am Werk. Von Hand veredelt die 48-Jährige spanische Mandeln mit Schweizer Schokolade. Ein paar hundert Kilogramm produzierte sie seit Januar neben ihrem Hauptberuf. Für die Hausenerin ist das kein Problem, denn sie stellt klar:

«Es geht nicht um Business, es geht um Leidenschaft.»

Diese Leidenschaft begann für Minardi vor sieben Jahren. Eine ehemalige Vorgesetzte brachte damals regelmässig um die Weihnachtszeit Schokoladenmandeln ins Geschäft mit. Produziert hatte die Süssigkeiten der Vater der Kollegin – der bekannte Confiseur Karl Fischer aus Interlaken.

Minardi war begeistert und liess sich das Handwerk einen Tag lang zeigen. Später holte sie jeweils telefonisch Rat: «Am Anfang war nicht alles perfekt, aber ich habe es immer wieder versucht.»

Minardi erklärt den Prozess bei der Herstellung der Schokoladenmandeln. Maja Reznicek

Für die Senior HR Managerin beim Energiekonzern Axpo ist der inzwischen 94-jährige Fischer nicht nur in seiner Arbeit, sondern auch als Persönlichkeit ein Vorbild. «Es gibt wohl wenige, die im selben Alter noch einen Gleitschirmflug unternehmen würden», sagt sie schmunzelnd.

An die Mandeln kommt nur Milchschokolade

Zu Beginn liess es Evelyn Cristina Minardi mit der Schokoladenmandel-Produktion ruhig angehen. Auch weil ihre mittlerweile 11- und 15-jährigen Kinder damals noch klein gewesen seien. Sie habe ab und zu für Kollegen und deren Mitarbeitende hergestellt. Dann kam Corona. Minardi sagt:

«Ich habe durch die Pandemie viel Zeit vor dem PC verbracht und musste Bewerbungsgespräche virtuell führen. Da wollte ich wieder mehr mit den Händen machen.»

Im Dezember vor einem Jahr gab dann ihr Mann ihrem Projekt den letzten Schubs in die Professionalität. Er schenkte Minardi eine eigene Website zum Geburtstag.

Im «Mandelzimmer» in der Hausener Wohnung werden die Produkte hergestellt und verpackt. Valentin Hehli

Im nächsten Schritt gründete Minardi Mitte Januar die Einzelfirma E.C.Minardi. Als kurz darauf der Onlineauftritt des Unternehmens zum Laufen kam, ging es plötzlich schnell. Innerhalb von zwei Tagen bekam die Hausenerin drei Bestellungen. «Ich bin vor Freude durch die Wohnung gehopst», sagt Minardi mit einem Augenzwinkern. Jeweils von «Oktober bis Ostern» sollen die Süssigkeiten zukünftig entstehen.

Im Sommer produziere sie bewusst nicht. Das Kühlpaket, das mit den Produkten versendet werden müsste, sorge für zu grosse Einbussen bei der Präsentation der Waren und erhöhe auch die Versandkosten.

20-mal übergiesst Minardi die Mandeln mit flüssiger Schokolade. Valentin Hehli

Bei den Zutaten setzt Minardi auf aus Spanien importierte Largueta-Mandeln und Schweizer Schokolade. Die zweifache Mutter sagt begeistert:

«Das Produkt passt perfekt zu mir.»

Nicht nur habe sie spanische Wurzeln, auch Schokolade gehöre zu ihren Leibgerichten: «Ich esse sicher eine Tafel am Tag.» Für die Mandeln setzt sie nur die Variante mit Milch ein. «Es entspricht dem Originalrezept von Karl Fischer und ich mag es so am liebsten.»

Ihr Vater wurde im Spanischen Bürgerkrieg zum Waisenkind

Mit den Schoggimandeln verfolgt Minardi auch ein soziales Ziel. Einen Teil ihres Gewinns – im aktuellen Jahr hofft sie, 1000 Franken abgeben zu können – wird an das Hilfsprojekt ihrer Freundin Sibylle Hess gespendet. Diese suchte nach einem Einsatz in einem Kinderheim in Kambodscha nach Wegen, die Buben und Mädchen weiter zu unterstützen. Gemeinsam mit einem Freund baute Hess ein Netzwerk mit regionalen Unternehmen auf, die dank des finanziellen Supports Ausbildungsplätze anbieten können. Minardi erklärt:

«Mit 15 Jahren müssen die Jugendlichen das Heim verlassen – einige landen dann auf der Strasse.»

Das Hilfsprojekt unterstütze ebenfalls punktuell armutsbetroffene Familien oder mache Massnahmen im Heim möglich: Lange mussten etwa die Buben in der Nacht im freien Schlafen. Nun konnte dafür ein Gebäude gebaut werden. Minardi beteiligte sich bereits früher privat an dem Projekt. Sie sagt: «Da meine Freundin dieses führt, weiss ich, dass das Geld eins zu eins bei den Betroffenen ankommt.»

Ihre Produkte bietet Minardi auch gemeinsam mit Kooperationspartnern aus der Region an. Valentin Hehli

Das Schicksal der Kinder in Kambodscha geht Minardi besonders nahe. Denn ihr Vater war ein Waisenkind: Geboren in Madrid, verlor er während des Spanischen Bürgerkriegs beide Eltern und wurde – getrennt von fast allen Geschwistern – in ein Heim gesteckt. Ein Gastarbeitervertrag führte ihn später nach Baden. Hier wurden Evelyn Cristina Minardi und ihr Bruder geboren. Aufgewachsen war die heute 48-Jährige dann in Birrhard. Seit 16 Jahren lebt sie gemeinsam mit ihrer Jugendliebe in Hausen.

Sie verzichtet gänzlich auf Rührmaschinen

Teilweise arbeitet Minardi bis tief in die Nacht im extra für diesen Zweck installierten «Mandelzimmer» an den Produkten. Oft steht ihr Ehemann dabei zur Seite. Auf Rührmaschinen oder Ähnliches verzichtet Minardi gänzlich. Sie sagt:

«Es geht nicht ums Geld. Ich habe einen guten Job und mache das nur, weil es Freude bereitet. Die Herstellung ist schön.»

«Nur» Schokoladenmandeln zu produzieren, wäre Minardi aber zu langweilig. Bereits Anfang Januar ging sie verschiedene Kooperationen mit Partnern in und ausserhalb der Region ein. So bietet die 48-Jährige unter anderem spezielle Kombiboxen in Zusammenarbeit mit Lüthi Wein-Butler aus Hausen oder Bulls Coffee aus Schinznach-Bad.

Ob Minardi zukünftig ganz auf die Schokoladenkarte setzen wird, kann sie noch nicht sagen: «Ich lebe im Jetzt. Solange es mir Freude macht, mache ich weiter. Wenn das nicht mehr der Fall ist, höre ich auf.» Momentan habe sie aber viel Spass.

Ganz weit entfernt kann die Halbspanierin sich vorstellen – wenn die passende, «coole Location» zur Verfügung stände –, mit einer Freundin ein Café aufzumachen. «Ich würde dann Schokoladenmandeln verkaufen und meine Kollegin Möbel.» Aber natürlich auch das nur so lange, wie es Freude macht.