Hausen Wird das Restaurant «Max & Moritz» demnächst verkauft? Ein Inserat auf der Immobilienplattform comparis.ch hat zum bekannten und beliebten Gastrolokal in Hausen Fragen aufgeworfen.

Das Restaurant Max & Moritz liegt an der Hauptstrasse in Hausen und hat die Bushaltestelle direkt vor dem Haus. Michael Hunziker

(5. Juni 2019)

Das Restaurant Max & Moritz im Huserhof ist der bekannteste Treffpunkt in Hausen. Was vor 43 Jahren, am 1. April 1978, mit Max und Gertrud Widmer-von Dach seinen Anfang nahm, wurde von Pächter Lukas Suter im Juni 1999 fortgesetzt. Das Gastrolokal ist bekannt für seine gutbürgerliche Küche und die grosse Coupeauswahl sowie das freundliche Personal.

Über das Wochenende hat ein Verkaufsinserat auf Immobilienplattform comparis.ch unter dem Titel «Renta­bler Restaurantbetrieb» für Wirbel gesorgt – sowohl beim Personal wie bei Gästen. Zu verkaufen war ein Restaurantbetrieb (GmbH und Inventar) mit «überdurchschnittlichem Betriebserfolg» an der Hauptstrasse in Hausen bei Brugg. Das Lokal mit einer Wohnfläche von 312 Quadratmetern und einer Nutzfläche von 502 Quadratmeter verfügt über 60 Sitzplätze im Gästeraum, 40 im Saal, 20 im bedienten Fumoir sowie bis zu 150 im Aussen- und Gartenbereich.

Im Kaufpreis inbegriffen wären drei Autos

Zum Restaurantbetrieb gehören 15 Angestellte mit insgesamt 1300 Stellenprozenten. Die monatliche Miete wurde mit 12170 Franken inklusive Nebenkosten angegeben. Die Dauer des Mietvertrags ist fix. Es besteht eine optionale Verlängerung für weitere zwei Jahre. Im Kaufpreis, der auf Anfrage bekannt gegeben werden sollte, inbegriffen wären auch drei Fahrzeuge: ein Audi Q5, ein Toyota-Kleinbus und ein Opel Crossland.

In der Ausschreibung wird die intakte Dorfgemeinschaft in Hausen hervorgehoben mit den vielen Vereinen, die regelmässig kulturelle Anlässe veranstalten. Erwähnt wird auch die ideale Lage sowohl für den öffentlichen wie für den Individual- verkehr. «Es ist dem Gemeinderat ein Anliegen, die hohe Lebensqualität zu erhalten und die Bevölkerung ins Gemeindegeschehen einzubinden», heisst es in der Beschreibung weiter.

Wie es wirklich um die angekündigte Verkaufsabsicht des Restaurantbetriebs Max & Moritz steht, ist nicht klar. Als die AZ ihre Recherche aufnahm, wurde das Inserat auf comparis.ch gelöscht. Der Boss Lukas Suter weilt offenbar in Südamerika und soll erst im Januar zurückkommen. Dann zeigt sich möglicherweise, wie das Lokal in die Zukunft geführt werden könnte.