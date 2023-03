Hausen Wie aus einem Traum Wirklichkeit wurde: Tänzerin Ebru Asanoski demonstriert ihr Talent bei Castingshow im Fernsehen Ebru Asanoski aus Hausen tanzt in der zweiten Staffel der SRF-Castingshow «Stadt Land Talent» auf der Fernsehbühne und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum. Sie erzählt, wer sie zur Bewerbung motivierte und wie sie sich auf die Show vorbereitet hat.

Ebru Asanoski aus Hausen tritt am 4. März bei der Castingshow «Stadt Land Talent» vom SRF auf. Mirco Rederlechner / SRF

Wenn Ebru Asanoski mit Musik in den Ohren durch den Wald spaziert oder in ihrem Tanzraum Sport treibt, kommen die neuen Tanzchoreografien von ganz allein. Die 25-Jährige ist Tänzerin aus Leidenschaft und hat es mit ihrer orientalischen Kunst, dem Bauchtanz, in die zweite Staffel der SRF-Samstagsshow «Stadt Land Talent» geschafft.

In Brugg aufgewachsen, lebt die gelernte Fachfrau für Kinderbetreuung nun in Hausen. Am 1. April wird die Tänzerin im Badener Tanzzentrum zudem einen Tag der offenen Tür für zukünftigen Unterricht anbieten.

Das Tanzen begleitet Ebru Asanoski bereits ihr Leben lang. Über Stunden hinweg tanzten sie und ihre Familie früher Bollywoodfilme nach.

Asanoski präsentiert ihre Kunst in der Mehrzweckhalle in Niedergösgen. Ebru Asanoski

Als 14-Jährige entdeckte sie eine türkische Bauchtänzerin in einer Fernsehshow und war sofort Feuer und Flamme. «Mein Kindheitstraum war es, irgendwann einmal mit meinem Belly-Dance im Fernsehen aufzutreten», erzählt sie. Der Sport sei für sie auch eine Möglichkeit, abzuschalten und sich zu erholen.

Handgemachte Kostüme für ihre Auftritte

Asanoski begann, sich das Tanzen selbst beizubringen, besorgte sich Kostüme und Ausrüstungsmaterial und fing an, Videos von sich in den sozialen Medien zu verbreiten. Auftritte auf Hochzeiten und Events folgten. Von der Choreografie über das Schneiden von Musik bis hin zum Marketing macht sie alles selbst. Die Tänzerin betont:

«Ich lebe das Tanzen einfach. ‹Inspire yourself, do what you love and follow your dreams› ist mein Lebensmotto, das auch meine Tanzphilosophie perfekt beschreibt.»

Für das richtige Equipment nimmt sie auch längere Reisen in die Türkei auf sich, wo sie Verwandte hat. In einem Hinterhof-Atelier in der Hafenstadt Izmir sei sie auf handgemachte Kostüme gestossen, die für ihre Auftritte nun persönlich angepasst werden. Diese passen somit genau zu ihr und ihren Choreografien. Zudem erhält sie besonders von ihrer Familie, aber auch von Freunden, viel Unterstützung.

Luca Hänni, Stefanie Heinzmann und Jonny Fischer (v. l.) sind auch in der zweiten Staffel von «Stadt Land Talent» als Scouts mit dabei. Mirco Rederlechner / SRF

Ihre Familie war es, die sie zur Bewerbung für «Stadt Land Talent» motivierte: Gemeinsam nahmen sie das Bewerbungsvideo auf. «Bei der ersten Staffel der Show war ich mit meiner Bewerbung zu spät dran», erinnert sich Asanoski. Umso mehr habe sie sich gefreut, dass sie nun 2023 ein Teil der Fernsehsendung ist, ihr Talent unter Beweis stellen und den Scouts ihre Kunst präsentieren kann.

Ihre orientalische Kunst soll die Jury vom Hocker reissen

Nach drei Monaten harter Vorbereitung war es dann so weit: Ebru Asanoski tanzte in Begleitung ihrer Familie in Emmen LU vor den drei Talentscouts Stefanie Heinzmann, Jonny Fischer und Luca Hänni. Sie habe versucht, einen Tanz zu kreieren, den man so in der Schweiz nicht kennt. Sie sagt dazu:

«Der Auftritt soll meinen Charakter und mein Temperament zum Ausdruck bringen. Mein Ziel ist es, das Publikum mit meiner Leidenschaft und meiner Choreografie zu verzaubern. Ich will die Jury vom Hocker reissen!»

Ob ihr dies gelungen ist und wie ihre dreiminütige tänzerische Leistung aussah, darf Asanoski vor der Ausstrahlung der Sendung im März noch nicht verraten.

Die Bauchtänzerin zeigt ihr Talent beim Tanzen vor der Jury. Mirco Rederlechner / SRF

Dass das Fernsehen ihre Welt sei, spürt die gelernte Betreuerin. Sie kann sich gut vorstellen, in Zukunft bei weiteren Projekten im Fernsehen mitzuwirken. Zudem erhofft sie sich durch ihre Teilnahme an der SRF-Castingshow eine grössere Reichweite, um noch mehr Menschen zu inspirieren. Asanoski erzählt: «Ich will Kindern und Jugendlichen zeigen, dass sie an ihrer Leidenschaft festhalten sollen.»

Die erste Ausscheidungsshow von «Stadt Land Talent» wird am 4. März um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.