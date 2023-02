Hausen Steuerertrag 2022 liegt fast 13 Prozent über dem Budget: Gemeinde rechtfertigt die letztjährige Steuerfusserhöhung Erst im vergangenen Herbst hat das Stimmvolk grünes Licht gegeben für einen Steuerfuss von neu 110 % anstatt der bisherigen 105 %. Nun liegt ein «äusserst erfreulicher» Abschluss vom letzten Jahr vor. Doch die Mehreinnahmen sind laut der Gemeinde Hausen nicht nachhaltig.

Die Gemeinde Hausen zählte im letzten Jahr 3859 Einwohnerinnen und Einwohner. Sandra Ardizzone (3. Juni 2020)

An der Steuerfussschraube wurde in der Gemeinde Hausen in den vergangenen Jahren wiederholt gedreht. Erst an der letzten Gemeindeversammlung wurde der Steuersatz von 105 auf 110 % erhöht. Somit erreicht er für 2023 einen neuen Höchststand, wie er zuletzt in den Jahren 1993 bis 2001 gegolten hatte.

Schon an der Wintergmeind im vergangenen November kündigte der Gemeinderat Hausen an, dass der Steuerabschluss 2022 «äusserst erfreulich» ausfallen werde. Inzwischen liegen die entsprechenden Zahlen vor. Im Bericht der Abteilung Finanzen ist die Rede von «einmaligen und somit nicht nachhaltigen Mehreinnahmen».

Der Steuerertrag liegt um 1,284 Millionen Franken oder rund 12,72 % über dem Budget 2022, das auf einem Steuerfuss von 105 % basiert. Diese positive Prognose sei im Budgetprozess 2023 berücksichtigt und entsprechend im Finanzplan einkalkuliert worden, hält die Gemeinde Hausen fest. Das erklärte Schuldenziel 2032 befinde sich mit dem aktuellen Steuerfuss von 110 % auf Kurs. Schliesslich soll die Verschuldung auf unter 2500 Franken pro Kopf sinken.

Einmalige Nachträge aus Vorjahren

Die allgemeinen Gemeindesteuern vom 2022 liegen 539’650.65 Franken über dem Budget. Mit 744’714.97 Franken deutlich am meisten Mehreinnahmen resultierten bei den Sondersteuern. Darunter fallen die Grundstückgewinnsteuern, die gegenüber dem Voranschlag sogar 745’536.47 Franken höher ausfielen. Dieser Mehrertrag sei zu zwei Dritteln durch ein einziges Steuerobjekt begründet, weshalb für die Folgejahre keine finanzielle Nachhaltigkeit in dieser Höhe bestehe, relativiert die Gemeinde.

Die Überschreitung bei den allgemeinen Gemeindesteuern lassen sich wie wie folgt begründen: Bei den Einkommens- und Vermögenssteuern konnten insbesondere unter dem Posten «Nachträgen aus Vorjahren» massive Mehreinnahmen von 581’762.40 Franken verzeichnet werden. Diese seien durch überdurchschnittlich viele Kapitalzahlungen (Leistungen aus Versicherung und Vorsorge) zu begründen, hält die Gemeinde fest.

Zudem wurden die Mindererträge bei den Quellensteuern (-65’481.95 Franken) durch die Mehrerträge aus den Aktiensteuern (+112’614.05 Franken) kompensiert. Der Bezug erfolgt durch den Kanton.

Steuerausstände steigen stark

Längst nicht alle Schuldnerinnen und Schuldner können oder wollen ihre Steuern fristgerecht bezahlen. Per Steuerabschluss 2022 waren in der Gemeinde Hausen total 748’161.62 Franken an Gemeindesteuern ausstehend. Verglichen mit dem Vorjahr ist der Ausstand um 281’135.08 Franken grösser geworden. Er beträgt neu 7,62 % der gesamten Sollstellungen (Vorjahr 5,07 %).

Auf zu spät bezahlte Steuern sind 20’224.70 Franken (Vorjahr 13’417.55 Franken) an Verzugszinsen (Satz: 5,1 %) eingenommen worden. Für Voraus- und Überzahlungen sind 3393.20 Franken an Vergütungszinsen (Satz: 0,1%) gewährt worden (Vorjahr 2816.45 Franken).

Die Finanzkommission wird den Steuerabschluss der Einwohnergemeinde Hausen noch prüfen.