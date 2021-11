Hausen «Rasch und unkompliziert»: Die Ressorts sind neu verteilt Die gewählten Gemeinderäte von Hausen haben die Ressortverteilung per 1. Januar 2022 «rasch und unkompliziert gemeinsam» festgelegt, hält die Gemeinde in einer Mitteilung fest.

Die Gemeinderäte haben die Ressortverteilung festgelegt – hier das Gemeindehaus. Sandra Ardizzone (14. Juli 2020)

Die Gemeinderäte freuen sich, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde, «die Herausforderungen, welche sich aus der finanziellen Situation, den zentralen Entwicklungsprojekten Ortsplanung, Campus Reichhold, der neuen Schulorganisation und der Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden ergeben, ab dem 1. Januar 2022 anzugehen».

Gemeindeammann Andreas Arrigoni wird neben den klassischen Führungsaufgaben die Ressorts Finanzen, Informatik, Umwelt und Verkehr übernehmen und sich in den Themen Gesundheit und Soziales als Stellvertreter einbringen. Stefano Potenza zeichnet verantwortlich für das Ressort Bildung und ist zuständig dafür, dass die Überführung der Schule in die neue Organisation möglichst reibungslos erfolgt. Zudem wird er als Vizeammann den Gemeindeammann in seinen Ressorts vertreten.

Manuela Obrist übernimmt die Ressorts Gesundheit, Kultur und Soziales und amtet bei der Schule als Stellvertreterin. Lukas Bucher übernimmt die Ressorts Sicherheit und Tiefbau, Kurt Schneider die Planung und den Hochbau. Diese beiden vertreten sich gegenseitig.

«Der Gemeindeammann ist für den Austausch über die Gemeindegrenzen erste Anlaufstelle, hier geht es in naher Zukunft insbesondere um den Gemeindevertrag mit Lupfig bezüglich Campus Reichhold und die regionalen Verkehrsprojekte», führt die Gemeinde in der Mitteilung aus. In den Projekten Gestaltungsplan Campus Reichhold und der Ortsplanung wird Kurt Schneider den Gemeinderat gegenüber Dritten vertreten. (az)