Hausen Neuer Ammann Andreas Arrigoni: «Wir hatten ein sehr angenehmes Gemeinderatstreffen mit Windisch» Der Parteilose steht seit Anfang 2022 dem Gemeinderat und der Verwaltung vor. Im Gespräch mit der AZ sagt der 56-Jährige, wie er mit dem komplett neuen Team gestartet ist, wo die Herausforderung liegt und wem er ein besonderes Kränzchen windet.

Vor dem Gemeindehaus: Andreas Arrigoni ist parteilos und seit Anfang 2022 Gemeindeammann von Hausen. Valentin Hehli

Die Luft ist frisch und die Sonne scheint. Andreas Arrigoni sitzt bei offenem Fenster am grossen Sitzungstisch im Gemeinderatszimmer in Hausen. Seit gut 100 Tagen steht der Parteilose als Ammann der Gemeinde mit rund 3750 Einwohnerinnen und Einwohnern vor. Neu in der Exekutive ist nicht nur Andreas Arrigoni, sondern das gesamte Team bestehend aus Vizeammann Stefano Potenza (FDP), Manuela Obrist (FDP) sowie den beiden Parteilosen Lukas Bucher und Kurt Schneider.

Für den Bau der neuen Mehrzweckhalle in Hausen wurde der Kredit überschritten. Sandra Ardizzone

Es waren vor allem die aus dem Ruder gelaufenen Investitionen für die neue Mehrzweckhalle sowie die Steuerfusserhöhung um 6% auf 105%, die das Stimmvolk zu einem komplett neuen Gemeinderat bewogen.

Die Sitzung findet neu am Freitagmorgen statt

Während elf Jahren amtete Andreas Arrigoni in der Steuerkommission von Hausen. Jetzt arbeitet der 56-Jährige als Gemeindeammann an einem starken Team und ist sowohl für die Finanzen als auch für die Verwaltung zuständig. Diese Kombination strebte auch Arrigonis Vorgänger Eugen Bless an, doch verpasste dieser die Wiederwahl und verzichtete auf den zweiten Wahlgang. «Wir neuen Amtsträger haben letztes Jahr eine gute Einführung bekommen», sagt Andreas Arrigoni. Wenn er etwas genauer wissen wolle, fragte er telefonisch bei Bless nach, was gut funktioniere.

Andreas Arrigoni sitzt am grossen Tisch im Gemeinderatszimmer. Das Gemälde im Hintergrund zeigt die frühere Reichhold-Chemiefabrik. Valentin Hehli

Bereits geändert hat das neue Team den Sitzungsmodus: Der Gemeinderat trifft sich seit Januar nicht mehr am Montagabend, sondern alle zwei Wochen am Freitagmorgen von 7.30 bis 10 Uhr zur ordentlichen Sitzung. Andreas Arrigoni erklärt:

«Dann ist der Kopf noch frei und wir können quasi auf der grünen Wiese starten.»

Nach dem Sitzungsende gibt es Kaffee und dann haben alle noch fast einen ganzen Tag vor sich. Aus Sicht des Gemeindeammanns, der jeweils zwischen 5 und 6 Uhr früh aufsteht, hat sich dieser Modus bisher bewährt.

Die Verwaltung schaffte den Spagat

Ein besonderes Kränzchen windet Arrigoni den Verwaltungsangestellten, «die den Spagat zwischen Loyalität zum bisherigen Gemeinderat und der Offenheit für das neu zusammengesetzte Gremium sehr gut gemeistert haben». Zu einzelnen Aufgabenverschiebungen ist es gekommen, weil die frühere Gemeindeschreiberin Michèle Boutellier nach ihrem Mutterschaftsurlaub als Stellvertreterin zurückgekommen ist und das Pensum reduziert hat. Finanzverwalter Daniel Meyer ist seit einigen Monaten auch Verwaltungsleiter.

Das Gemeindehaus von Hausen AG. Sandra Ardizzone

Durch den Neustart sei ein Know-how-Verlust im Gemeinderat unumgänglich gewesen, räumt Andreas Arrigoni ein. Er spricht aber auch von einer Chance, die es zu nutzen gelte, um einen anderen Blick auf gewisse Themen zu werfen. Dem neuen Gemeindeammann war schon bei der Ressortverteilung im letzten Jahr klar, dass er und sein Team «möglichst schnell in die Gänge kommen, die Dossiers kennen und Souveränität erlangen müssen».

Das «Schuemacherhüsli» liegt an der Holzgasse vor dem Dahlihaus. Claudia Meier

Mit dem Start in die neue Amtsperiode haben sich die Gemeinderatsmitglieder im Januar und Februar nach Möglichkeit am Samstagmorgen im «Schuemacherhüsli» getroffen zur Einarbeitung in die komplexeren Projekte wie die Ortsplanungsrevision und den Gestaltungsplan Reichhold. Von diesem niederschwelligen Angebot des für die Raumordnung zuständigen Gemeinderats Kurt Schneider hat laut Arrigoni zum Teil auch die Bevölkerung Gebrauch gemacht.

Moderator für Erarbeitung der Legislaturziele beigezogen

Quasi als Ersatz für den abgesagten Neujahrsapéro ist die Bevölkerung am 27. April zu einem Politapéro eingeladen. An fünf Marktständen der Gemeinderatsmitglieder kann sich die Bevölkerung über die wichtigsten Geschäfte informieren. Das Gremium hat sich kürzlich mit Moderator Martin Hitz von der AWB Comunova AG zur Erarbeitung der Legislaturziele getroffen.

Moderator Martin Hitz. Ina Wiedenmann

Martin Hitz hat letztes Jahr zum Thema «Zusammenschluss Birrfeld» im Auftrag von fünf Gemeinden eine Bevölkerungsumfrage durchgeführt. Die Resultate einer Machbarkeitsstudie für eine Fusion von Lupfig, Birr, Birrhard und Mülligen – Habsburg hat kein Interesse – werden in den nächsten Wochen erwartet.

In Hausen haben sich für die Legislaturziele sieben Themen herauskristallisiert. «Aus diesen werden nun Massnahmen abgeleitet und der Bevölkerung vorgestellt», ergänzt Arrigoni. Wichtig ist ihm der Austausch mit der Bevölkerung, wenn es um die Arealentwicklung Campus Reichhold geht. Zur öffentlichen Auflage des entsprechenden Gestaltungsplans, der momentan noch zur Vorprüfung beim Kanton ist, findet am 1. Juni eine Informationsveranstaltung statt. Der Gemeindeammann sagt:

«Wenn alles planmässig verläuft, wollen wir für die Erschliessung des Areals an der Wintergmeind im November einen Kreditantrag stellen.»

Andreas Arrigoni, der vor sechs Jahren ein KMU gegründet hat, das Arztpraxen, Altersheime und Gesundheitszentren in der Digitalisierung unterstützt, ist es ein grosses Anliegen, dass der Gemeinderat als Team von innen her eine gute Stärkung erreicht und sich alle entsprechend einbringen können. Für den Unternehmer ist das Zeitmanagement zwischen Beruf, Politik und Sport in der Natur derzeit noch eine grosse Herausforderung.

Zusammenarbeit bei der Informatik, um Nutzen zu generieren

Wie schon im Wahlkampf angekündigt ist der Gemeindeammann offen für die Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden. Im Planungsverband Brugg Regio bildet Hausen zusammen mit Brugg und Windisch die Subregion Zentrum. Arrigoni trifft sich deshalb kraft dieses Gremiums in regelmässigen Abständen mit Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher (Grüne) und Windischs Gemeindepräsidentin Heidi Ammon (SVP). «Zwischen Windisch und Hausen hatten wir auch schon ein sehr angenehmes Gemeinderatstreffen», sagt der Parteilose.

Im Rahmen dieser Treffen gehe es etwa beim Gesamtverkehrskonzept Ostaargau auch darum, ein Gegengewicht zum Badener Ast zu bilden und den ÖV zu optimieren. Denkbar seien weitere Zusammenarbeiten Richtung Zentrum im Bildungs- und Jugendbereich oder bei der Informatik, um gemeinsam einen Nutzen zu generieren. Es sei aber nicht so, dass man einen Fusionspartner suche, antwortet Arrigoni auf die entsprechende Frage.

Schon bald geht es um die Erarbeitung des Budgets 2023. Trotz Schuldenabbau und dank eines guten Rechnungsabschlusses betrug die Nettoverschuldung der Gemeinde Hausen Ende 2021 noch 15,26 Mio. Franken. Man darf also gespannt sein, in welche Richtung das neue Team die wachsende Gemeinde lenken wird.