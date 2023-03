Hausen Massiv gefordert: Gemeinderat will Verwaltung entlasten und kündigt Massnahmen an Per 13. März gibt es für die Bevölkerung von Hausen zwei Änderungen. Wie diese aussehen und was die Gründe dafür sind.

Die Gemeinde Hausen reagiert auf Herausforderungen. Bild: Sandra Ardizzone (AZ Archiv)

In einer am 8. März veröffentlichten Mitteilung kündigt Hausen Entlastungsmassnahmen an. Diese haben ihren Ursprung im herausfordernden Jahr 2022. Etwa die anhaltende Flüchtlingskrise und die neuen Führungsstrukturen im Schulwesen – sprich die Abschaffung der Schulpflege per 31. Dezember 2021 – haben die Verwaltung und Schule nebst dem normalen Arbeitsalltag «massiv gefordert».

Die Mehrbelastungen seien allerdings durch eine gut funktionierende Zusammenarbeit abgefedert worden, heisst es in der Mitteilung. Der Gemeinderat teilt aber mit:

«Ein Ende der angespannten Lage ist nicht in Sicht.»

Um dem hohen Arbeitsanfall entgegenzuwirken und Qualität und Effizienz zu sichern, hat die Gemeinde Hausen per 13. März kurzfristige Entlastungsmassnahmen beschlossen.

Zum einen bleibt die Gemeindeverwaltung an Dienstagnachmittagen geschlossen. Telefonisch bleiben die Mitarbeitenden von 14 bis 16.30 Uhr weiterhin erreichbar. Auch Termine ausserhalb der Öffnungszeiten können wie zuvor vereinbart werden. Zum anderen ist die Gemeindeverwaltung in den Schulferien jeweils von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Organisationsanalyse soll folgen

Neben den Entlastungsmassnahmen soll eine externe Organisationsanalyse als Grundlage für allfällige Massnahmen dienen, damit auf die Mehrbelastungen und Veränderungen der letzten Monate/Jahre und die kommenden Herausforderungen reagiert werden könne.

Dieser Schritt decke sich zudem mit dem gemeinderätlichen Legislaturziel, als attraktiver Arbeitgeber zu fungieren und unter anderem dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Fachpersonal zu unterstützen.

«Ein Aufschub einer Organisationsanalyse für das Budget 2024 war aus den erwähnten Gründen und aufgrund der anhaltenden und sich noch verstärkenden Flüchtlingskrise keine Option», erklärt der Gemeinderat.