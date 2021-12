Hausen Jetzt spricht der Boss vom Restaurant Max & Moritz: «Ich gebe Entwarnung auf allen Seiten» Geschäftsführer Lukas Suter vom Traditionslokal in Hausen erklärt die Hintergründe des Verkaufsinserats im Internet. Der 49-Jährige gibt zudem Einblick in seine persönliche Situation und Expansionspläne.

Das bekannte Restaurant im Huserhof hat eine Bushaltestelle vor der Tür. Michael Hunziker

(5. Juni 2019)

Der Boss in Südamerika und ein Verkaufsinserat für seinen Restaurantbetrieb auf der Vergleichsplattform comparis.ch: Der AZ-Artikel über das «Max & Moritz» in Hausen hat für Aufregung gesorgt.

Geschäftsführer Lukas Suter vom Restaurant Max & Moritz in Hausen. zvg

Am Telefon erklärt Geschäftsführer Lukas Suter nun, warum sein Betrieb definitiv nicht zum Verkauf steht. Im Gegenteil. Suter sagt:

«Während der Coronapandemie habe ich sechs neue Arbeitsplätze geschaffen.»

Denn der 49-Jährige hat sich neben dem bekannten Restaurant in Hausen ein zweites Standbein mit dem Betrieb von Personalrestaurants aufgebaut. Vor vier Jahren bei der Firma Antalis in Lupfig, vor einem Jahr bei Eurobus in Windisch mit vier seiner Angestellten und am 1. Oktober bei der Firma Elco im Brugger Wildischachen mit zwei Mitarbeitenden.

Möglicherweise kommen noch ein viertes und fünftes Personalrestaurant dazu, erzählt Lukas Suter. Weil die entsprechenden Verträge noch nicht unterschrieben sind, kann er keine Details nennen.

Der Pachtvertrag läuft für fünf Jahre

Bereits unterschrieben hat der «Max & Moritz»-Geschäftsführer für sein Restaurant in Hausen einen neuen Pachtvertrag, der seit 1. September 2021 für fünf Jahre läuft.

Das Restaurant Max & Moritz ist für die grosse Menu- und Coupauswahl bekannt. Michael Hunziker

(5. Juni 2019)

Mit seiner kaufmännischen Ausbildung war Lukas Suter vor 25 Jahren in der Gastrobranche ein Quereinsteiger, der unter «Max & Moritz»-Besitzer Roger Widmer angefangen und inzwischen seit 23 Jahren das Zepter übernommen hat. In dieser Zeit führte er auch während fünf Sommersaisons das Badi-Restaurant in Windisch. Betriebsferien kennt das «Max & Moritz» nicht. Arbeitstage mit 16 Stunden waren die Regel und nicht die Ausnahme.

Dazu kommt, dass die sich ständig ändernden Massnahmen rund um die Coronapandemie dem Geschäftsführer – wie vielen anderen Wirten auch – zugesetzt haben. Lukas Suter sagt:

«Das ist ein richtiger Spiessrutenlauf. Härtefallentschädigung, Kurzarbeit und nicht rückzahlbare Darlehensbeiträge, die dann doch zurückgefordert werden.»

Dann die Weihnachtsessen, die jetzt reihenweise annulliert werden. Der 49-Jährige betont: «Wir haben 50 Prozent Umsatzeinbusse. Alles andere wäre gelogen. Ohne Kurzarbeitsentschädigung hätten wir den Angestellten nicht 90 Prozent ihres Lohns zahlen können.»

Auf Expansionskurs mit Personalrestaurants

Weil Suter im Personalrestaurant-Bereich expandieren will, ist er angehalten, dafür eine zweite GmbH zu gründen. In diesem Zusammenhang haben Berater die Eckwerte des Betriebs erfasst und eine Firmenwertung vorgenommen.

Dass diese Informationen in einem Verkaufsinserat auf comparis.ch gelangten, sei eine Panne gewesen, sagt Lukas Suter. Das Inserat wurde gelöscht. Der Geschäftsführer hält fest: «Ich gebe Entwarnung auf allen Seiten.» Ein Verkauf stehe nicht zur Diskussion und er hoffe auf das baldige Ende der Pandemie.

Aus gesundheitlichen Gründen tritt Suter kürzer

Bis Anfang Januar weilt Lukas Suter noch bei seiner Lebenspartnerin, die er seit zweieinhalb Jahren hat, in Brasilien. Zu Gerüchten, wonach er vielleicht auswandern werde, sagt der 49-Jährige:

«Ich werde dem ‹Max & Moritz› treu bleiben und meine bald zwei Firmen weiterführen.»

Da er gesundheitlich angeschlagen sei, werde er aber künftig etwas kürzertreten müssen. Lukas Suter ist deshalb froh um seinen Teamleiter Tobias Hackspiel, der seit November 2020 bei ihm angestellt ist. Dank Hackspiel könne der Betrieb Köche oder Serviceangestellte ausbilden. Bisher hat das «Max & Moritz» allerdings keine Lernenden gefunden. Über alle Bereiche beschäftigt Lukas Suter 28 Angestellte, viele davon in Teilzeit. Sein Team sei über die Geschäftspläne im Bild, hält er fest.

Auf die Fragen, warum das Verkaufsinserat vom «Max & Moritz» trotz Löschung weiterhin gelesen werden kann, antwortete die Vergleichsplattform comparis.ch bis Redaktionsschluss nicht.