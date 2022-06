Hausen Frontalkollision fordert zwei Verletzte Aus noch unbekannten Gründen geriet ein Lieferwagenlenker auf die Gegenfahrbahn, streifte zwei entgegenkommende Autos und stiess infolge dessen frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Zwei Personen wurden verletzt. Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung.

Ein 38-jähriger Lieferwagenlenker geriet in Hausen am Mittwochmorgen, auf der Umfahrungsstrasse, aus noch unbekannten Gründen, auf die Gegenfahrbahn. Dabei streifte er zwei entgegenkommenden Fahrzeuge und prallte in der Folge frontal mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen.

Die Lenkerin im Toyota sowie der Lieferwagenlenker wurden leicht bis mittelschwer verletzt ins Spital gebracht. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt. An allen vier Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe bei zwei Beteiligten Lenkern angeordnet. Zudem wurde eine Strafuntersuchung eröffnet.

Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Zwecks Spurensicherung wurde die Unfallgruppe der Kantonspolizei aufgeboten. Die Umfahrungsstrasse Hausen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein. (AZ)