Hausen Drei Verpflichtungskredite von insgesamt 2,1 Millionen Franken stehen an der Gmeind zur Diskussion Die Gemeindeversammlung in Hausen beschäftigt sich am 14. Juni unter anderem mit der Erneuerung einer Wasserleitung und dem Ersatz einer Brücke. Welche Kosten vorgesehen sind und was an der Gmeind sonst noch ansteht.

An der Versammlung in Hausen wird über einen neuen Mehrjahreskredit abgestimmt. Bild: Sandra Ardizzone

Am 14. Juni stehen in Hausen mehrere Verpflichtungskredite an. So auch der Mehrjahreskredit zur Sanierung von Strassen, Wasser- und Abwasserleitungen. Die Laufzeit des Kredits ist von 2023 bis 2028 angesetzt. Ein Rahmenkredit zur Sanierung und Erneuerung der kommunalen Tiefbauinfrastruktur wird gemäss Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung seit den 1990er-Jahren genehmigt. Dieser soll für Flexibilität und eine kurze Reaktionszeit bei allfälligen Unterhaltsarbeiten sorgen – im Rahmen des ordentlichen Budgets seien Anpassungen wie eine kurzfristige Priorisierung der Massnahmen grundsätzlich nicht möglich.

Mit dem Kredit sollen hauptsächlich «kleinere» Massnahmen finanziert werden – Ausgaben über der festgesetzten Limite für einen Verpflichtungskredit würden immer zuerst an die Gemeindeversammlung gelangen.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren zeichnen sich höhere Investitionen bei den Strassen ab, weshalb der Kredit für die Periode bis 2028 auf 600’000 Franken angesetzt wird (bis 2023: 500’000 Franken) – Wasser und Abwasser werden mit je 350’000 Franken beziffert. Die Gesamtsumme des Mehrjahreskredits bleibt mit 1,3 Millionen Franken gleich wie im Zeitraum zuvor.

Wasserleitung ist in einem schlechten Zustand

Die Genehmigung der Kreditabrechnung des letzten Rahmenkredits (bis 2023) steht ebenfalls an der Gmeind an. Es war eine Unterschreitung von 152’760 Franken zu verzeichnen.

Weiter traktandiert ist ein Verpflichtungskredit zum Ersatz der Wasserleitung Münzentalstrasse. In einem Bereich von rund 280 Meter ab der Einmündung der Eitenbergstrasse bergaufwärts soll die Leitung ersetzt werden. Die Rohre sind gemäss Gemeinde in einem schlechten Zustand, welcher sich an zahlreichen Rohrbrüchen der letzten Zeit zeige. Zudem werden im Rahmen der Sanierung auch Hydranten und Armaturen ersetzt, um die Versorgungssicherheit und den Löschschutz zu gewährleisten.

Auch eine Brücke über den Süssbach in Hausen muss aufgrund ihres Zustandes ersetzt werden. Bild: Claudia Meier

Ausserdem wird im Rahmen des Projekts ein grosser Teil der Strasse erneuert. Die beiden Kredite von insgesamt 590’000 Franken setzt sich somit aus den Kosten der Strassen- (210’000 Franken) und der Wasserleitungserneuerung (380’000 Franken) zusammen.

Neue Brücke über den Süssbach wird aus Holz

Ein dritter Verpflichtungskredit, der zur Diskussion steht, betrifft den Ersatz der Süssbachbrücke «Geissmatt». Die rund 70-jährige Stahlbetonverbundbrücke weist laut Gemeinde starke Korrosionsschäden und grossflächige Betonabplatzungen auf. Aufgrund wirtschaftlicher und nutzungsbezogener Kriterien komme eine Sanierung nicht infrage.

Die Breite der geplanten Holzbrücke an der Geissmattstrasse soll von rund 4 Meter auf 2,70 Meter reduziert werden. Das Befahren der Brücke wird Fussgängern, leichten Zweirädern und Unterhaltsfahrzeugen – im Notfall auch Personenwagen – möglich sein. Auch der Verbindungsweg zur Brücke wird erneuert. Daraus setzt sich ein Verpflichtungskredit von 210’000 Franken zusammen.

Zudem traktandiert sind die Genehmigungen des Rechenschaftsberichts und der Rechnung 2022.