Hausen Die Umfahrungsstrasse wird gesperrt – wohl am ersten September-Wochenende In Hausen wird die Schnellstrasse für ein ganzes Wochenende komplett gesperrt. Dies weil Belagsarbeiten anfallen und diese nicht ausgeführt werden können, wenn der Verkehr rollt.

Wer auf der Umfahrungsstrasse in Hausen über die Autobahnbrücke fährt, hat es wohl schon festgestellt: Es kann durchaus mal holprig werden. Der Belag ist nicht mehr angenehm zu befahren – und wird deshalb demnächst ersetzt.

Der Belag auf der Brücke der Umfahrungsstrasse Hausen muss ersetzt werden. Screenshot: Google Street View

Vorgesehen ist das erste Wochenende im September. Geplant ist, dass die Umfahrungsstrasse vom Freitag, 2. September ab 21.00 Uhr bis am Sonntag, 4. September ca. 15.00 Uhr komplett gesperrt wird. Wie lange die Sperrung dauert, ist vom Wetter und dem Bauablauf abhängig, schreibt die Nationalstrassen Nordwestschweiz AG (NSNW) in einer Mitteilung. Ab Freitagabend soll gefräst werden, im weiteren Verlauf des Wochenendes wird ein dreischichtiger Belag aufgegossen.

Die NSNW unterhält die Autobahnen in der Nordwestschweiz sowie die zugehörigen Anschlüsse. Deshalb ist sie auch zuständig für die Arbeiten auf der Brücke, die über die Autobahn A3 führt.

Der Verkehr wird in dieser Zeit umgeleitet und durch Hausen geführt, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst. Bei der Kreuzung des Seebli-Centers sind Verkehrsdienstleute im Einsatz und regeln den Verkehr. Denn auch die Lichtsignalanlage ist während den Arbeiten ausgeschaltet. Zusätzlich sind Verkehrsdienstleute am Samstag am frequentierten Knoten der Hauptstrasse / Holzgasse in Hausen im Einsatz. Sollten die Arbeiten nicht durchgeführt werden, stünde das Ausweichdatum auch schon fest: Vom Freitag, 16. September ab 21.00 Uhr bis am Sonntag, 18. September bis ca. 15.00 Uhr. (cri)