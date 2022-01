Hausen Die neue Theatersaison ist lanciert und im Zimmer 12a tobt das Leben Im aktuellen Lustspiel treffen Musikbegeisterte, Hochzeitsreisende und golfspielende Fremdgeher aufeinander. Eine unfreiwillige Zusammenkunft, mit der die Turnerfamilie Hausen das Publikum garantiert zum Lachen bringt.

Das Theaterteam ist noch am Proben, freut sich aber bereits auf die Aufführungen. Ina Wiedenmann

«Ein scharfes S, T, K, P, dann ein lautes Schorsch», so die Sprech-Anweisung des Regisseurs Peter Weigl im Aufwärmtraining der Theatergruppe Hausen. Die Proben zum Lustspiel «Zimmer 12a» laufen auf Hochtouren. Weigl, der bereits zum fünften Mal die Regie übernimmt, ist froh über das eingespielte Team und erklärt:

«Das Besondere des Stücks ist das Tempo.»

«Was kommt zuerst: Sofort oder auf der Stelle?», fragt Hotelportier Albert, der es allen recht machen möchte. Keine leichte Aufgabe in einem Haus, in dem der Hotelmanager mehr Gäste aufnimmt, als er marode Zimmer zur Verfügung hat.

Ein Blechbläser sorgt für ganz besondere Töne

Nichtsahnend reisen die Gäste an: Ein Arzt, der sich im Hotel ein aussereheliches Vergnügen mit Frau Hübscher gönnt. Aber auch seine Gattin, die am bevorstehenden Musikfestival Harfe spielen soll. Und Blechbläser Hubert Jäger, der mit seinem glänzenden Waldhorn im Hotelchaos für ganz besondere Töne sorgt, während sich seine Frau Rita lieber an Flaschen mit genüsslichem Sherry festhält.

Ausschnitte aus der Theaterprobe in Hausen. Video: Ina Wiedenmann

Inmitten dieses Trubels gesellt sich ein unschuldiges Paar in den Flitterwochen – «Eichhörnli» und «Bärli» –, das immer wieder wegen Schluckauf und Unruhe in ihrem Zimmer von der Hochzeitsnacht abgehalten wird. Der Hotelmanager macht das Beste draus und versprüht überall seine fragwürdige Duftmarke. «Ich rieche nichts», gesteht er, während alle anderen um ihn herum nur die Nase rümpfen.

Die Gäste sind verzweifelt

Im Zimmer 12a tobt das Leben und um die Hausordnung schert sich niemand. Neun Personen gehen hier laufend ein und aus. Verzweifelte Gäste, die alle in die Nummer 12a sollen, ziehen nur zögerlich in andere Zimmer um. Folglich werden ihre Koffer und Instrumente immer wieder hin- und hergetragen und viele Hotelgäste schlüpfen unerwartet zu fremden Männern oder Frauen unter die Decke.

Hotelportier Albert hat alle Hände voll zu tun. Ina Wiedenmann

So kommt's, dass das unschuldige «Bärli» zum durchtriebenen Arzt ins Bett steigt, die hartnäckige Musikerin gemeinsam mit der hübschen Arzthelferin Männer mit dem Golfschläger verjagt und der geduldige Portier bei jedem Umzug mit der Harfe, diesem «überdimensionierten Eierschneider», kämpft. Das scheue «Eichhörnli» weiss sich schliesslich nicht mehr zu helfen und reist erst einmal ab. Ob es ein Happy End gibt? Die Besucherinnen und und Besucher werden es erfahren.

Bei diesem Theater geht es mit Golfschläger hart zur Sache. Ina Wiedenmann

Regisseur Weigl bezeichnet die Theatergruppe als Juwel und freut sich auf die bevorstehenden Aufführungen. Das Theater Hausen spielt am Freitag, 28. Januar, um 20.15 Uhr und am Samstag, 29. Januar, um 13.30 Uhr sowie um 20.15 Uhr in der Mehrzweckhalle. Sitzplatzreservationen sind bis Mitte Woche möglich. Eintritt erfolgt nur mit 2G-Zertifikat und Maske. Das Publikum wird gebeten, sich vor dem Anlass auf www.stvhausen.ch über den neusten Stand der Durchführung zu informieren.