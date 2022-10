Hausen «Es ist eine denkbar ungünstige Zeit für eine Steuererhöhung»: Der Ammann sagt, warum sie dennoch nötig ist Der Gemeinderat Hausen hat über die Steuerfusserhöhung von 105 auf 110 Prozent und den Campus Reichhold informiert. Jetzt liegt der Ball beim Stimmvolk, das am 17. November wichtige Weichen stellen wird.

Andreas Arrigoni ist seit Anfang Jahr Gemeindeammann von Hausen und informiert über die Steuererhöhung. Valentin Hehli (14. April 2022)

Die Gemeinde Hausen hat einen Schuldenberg, an Steuerkraft verloren und höhere Ausgaben. Deshalb beantragt der Gemeinderat an der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. November beim Stimmvolk, dem Budget 2023 für das kommende Jahr mit einem um fünf Prozentpunkte höheren Steuersatz von neu 110 Prozent zuzustimmen.

Die Überlegungen, die zu diesem bereits Ende September angekündigten Entscheid führten, sowie weitere Entscheidungsgrundlagen zum Campus Reichhold legten die fünf neuen Gemeinderatsmitglieder am Mittwochabend an einer Informationsveranstaltung im Gemeindesaal Hausen dar.

Der Gemeinderat denkt an die nächste Generation

In seiner Begrüssung betonte Ammann Andreas Arrigoni, wie wichtig dem Gemeinderat der Dialog mit der Bevölkerung ist. Für das neue Gremium war es der erste Budgetprozess. Aufbauend auf dem Leitbild sowie der Liegenschaften- und Werterhaltungsstrategie sind alle Budgetposten hinterfragt und der Entwurf des Voranschlags 2023 mit der Finanzkommission besprochen worden.

Andreas Arrigoni räumte in der Diskussion, an der sich auch ehemalige Behördenmitglieder rege beteiligten, ein: «Es ist eine denkbar ungünstige Zeit für eine Steuererhöhung.» Aber die Gemeinde müsse auch für sich schauen. Und:

«Wir fühlen uns verantwortlich gegenüber den nachkommenden Generationen und wollen den grossen Schuldenberg nicht einfach vor uns herschieben.»

Mit der erwähnten Strategie sollen bis 2030 rund fünf Mio. Franken in den Unterhalt und die Erneuerung von Gemeindeliegenschaften investiert werden, das entspricht 0,63 Mio. Franken pro Jahr (im Budget 2022 sind dafür nur 0,26 Mio. Franken eingestellt).

Hausen beteiligt sich wieder am Freibad Windisch

Beim Personalaufwand steigen die Ausgaben vor allem für Versicherungen und die neue Lösung in der beruflichen Vorsorge für den Gemeinderat. Der Stellenplan bleibt unter dem Strich unverändert. Beim Sach- und Betriebsaufwand stehen Mehrausgaben von 369'000 Franken an. Neu will sich die Gemeinde Hausen wieder mit einem jährlichen Beitrag von 30'000 Franken am Freibad Heumatten in Windisch beteiligen.

Etwa ein Drittel der Gäste im Freibad Heumatten in Windisch kommt aus Hausen. Archivbild: Michael Hunziker

Zunehmen werden auch die Besoldungsanteile für die Lehrpersonen, Kosten für die Pflegefinanzierung sowie Schulgelder.

Erfreulicher Rechnungsabschluss 2022 erwartet

Da sich bei den Grundstückgewinnsteuern deutliche Mehreinnahmen abzeichnen, wird der Jahresabschluss sehr gut ausfallen. Gemeindeammann Arrigoni warnte jedoch vor falschen Hoffnungen. Die Steuerfusserhöhung sei nötig, um die Schulden abzubauen.

Ab dem Planjahr 2031 soll der Richtwert für die Nettoverschuldung von 2500 Franken pro Kopf in der Gemeinde Hausen wieder unterschritten werden. Mit dem Zinsanstieg am Kapitalmarkt gewinne dieses Ziel an Bedeutung. Mittelfristig soll ein ausgeglichener Finanzhaushalt sichergestellt werden können.

An der Wintergmeind werden die Stimmberechtigten auch wichtige Weichen für die Weiterentwicklung auf dem Campus Reichhold stellen.

Der Campus Reichhold umfasst Grundeigentum von drei Privaten sowie der Gemeinde Hausen und Lupfig. zvg

Die Industriebrache mit 7,5 Hektaren soll nach 30 Jahren wieder einer Nutzung zugeführt werden.

Konkrete Interessenten für zwei Parzellen vorhanden

Der für die Raumordnung zuständige Gemeinderat Kurt Schneider stellte die vier Anträge für die Arealentwicklung vor: Einerseits geht es um einen Gemeindevertrag mit Lupfig (von der Fläche liegt 57 Prozent auf Lupfiger Boden) und andererseits um Beiträge von 578'250 Franken an die Verkehrsinfrastruktur, 1'385'500 Franken für die Abwasserinfrastruktur und 827'500 Franken für die Wasserversorgungsinfrastruktur.

Die Visualisierung zeigt, wie sich der Campus Reichhold dereinst präsentieren könnte. zvg/Hiag

Im Erschliessungsvertrag ist auch der Kostenteiler ersichtlich. Schneider erklärte:

«Abwasser und Wasser werden von Hausen erschlossen und finanziert. Dafür fliessen die Gebühren in unsere Kasse. Bis es so weit ist, müssen wir ein bisschen Bank spielen.»

Die Gesamtkosten für die öffentliche Infrastruktur belaufen sich gemäss Voranschlag auf 8,26 Mio. Franken. Der Fahrplan für die Realisierung ist sportlich mit ersten Nutzungen im 2024. «Wir haben konkrete Interessenten für zwei Baufelder», so Schneider.

Die Dokumente und Pläne für all diese Anträge werden Anfang November auf der Gemeinde-Website aufgeschaltet.