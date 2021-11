Hausen Dem Abbau der Verschuldung kommt eine zentrale Bedeutung zu Die Gemeindeversammlung in Hausen entscheidet über das Budget 2022 mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 105%. Beim Fiskalertrag zeigt sich die Situation weniger negativ als vor einem Jahr erwartet.

Der Fiskalertrag nimmt als Folge des Bevölkerungswachstums und der Steuerfusserhöhungen zu in Hausen. Hier zu sehen ist das Gemeindehaus. Sandra Ardizzone (3. Juni 2020)

Die intensiven Sparbemühungen zeigen Wirkung in Hausen: Bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 105% geht das Budget 2022 von einem leichten Ertragsüberschuss von 4100 Franken aus. Die Schulden der Einwohnergemeinde sinken per Ende 2022 auf voraussichtlich rund 14,3 Mio. Franken.

Nach einer stetigen, spürbaren Zunahme auf der Aufwandseite in vergangenen Jahren kann diesem Negativtrend gemäss Gemeinderat «unter anderem mittels drastischen Einsparungen hauptsächlich bei den ungebundenen Positionen im Sach- und Betriebsaufwand» entgegengewirkt werden.

Auf der Ertragsseite sei eine Zunahme im Fiskalertrag zu verzeichnen als Folge des Bevölkerungswachstums – erwartet werden 3770 Einwohner per Ende 2022 – sowie der Steuerfusserhöhungen im 2018 und 2021. Gerechnet wird im Vergleich zum Vorjahresbudget mit einer Erhöhung um 191'000 Franken auf total 10,106 Mio. Franken. Die Situation sei «erfreulicherweise weniger negativ als vor einem Jahr erwartet».

Ziel ist es, führt der Gemeinderat aus, auch mit zukünftigen Budgets ein ausgeglichenes Ergebnis vorzulegen. Ob hierfür weitere Kürzungen in den ungebundenen Kosten vorgenommen werden müssen, werde sich zeigen. Einen zusätzlichen Verzicht von Dienstleistungen im Service Public soll es vorerst keinen geben.

Die Investitionsprojekte sind weniger kostenintensiv

Geplant sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von 85'000 Franken. Die Kosten für die Erneuerung der Süssbachbrücke schlagen gemäss Behörde mit 70'000 Franken am deutlichste zu Buche. «Ansonsten fallen in den nächsten Jahren die Investitionsprojekte nicht mehr so kostenintensiv aus, wie dies in den vergangenen sieben Jahren der Fall war.» Stichworte sind etwa der Erweiterungsbau des Lindhofschulhauses in den Rechnungsjahren 2014 und 2015 oder der Neubau der Mehrzweckhalle in den Jahren 2016 bis 2019.

In seiner Finanzstrategie hält der Gemeinderat fest, dass dem Abbau der Verschuldung eine zentrale Bedeutung zu­kommen soll in den nächsten Jahren, «um künftigen Gene­rationen wieder genügend Investitionsspielraum zu schaffen». Der Aufgaben- und Finanzplan zeige eine laufende Verbesserung der Finanzlage auf. Ab dem Planjahr 2029 werde voraussichtlich der Richtwert für die Pro-Kopf-Nettoverschuldung von 2500 Franken wieder unterschritten werden.

Gesamthaft sinkt die Gebühr auf 2 Franken

Weiter zur Diskussion steht an der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 18. November, die Gemeinderatsbesoldung für die kommende Amtsperiode. Die aktuelle Entschädigung hat sich gemäss Behörde bewährt und soll unverändert bleiben: Gemeindeammann 40'000 Franken; Vizeammann 26'000 Franken; Gemeinderäte je 22'000 Franken.

Daneben entscheiden die Stimmberechtigten über Einbürgerungen sowie die Anpassung der Reglemente und Gebühren: das überarbeitete Wasserreglement, das überarbeitete Abwasserreglement, das neue Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen, die Erhöhung der Wasserverbrauchsgebühr von Fr. 1.00 auf Fr. 1.50 pro Kubikmeter sowie die Senkung der Abwassergebühr von Fr. 1.80 auf Fr. 0.50 pro Kubikmeter.

Inhaltlich wurden die bestehenden Reglemente in grossen Teilen unverändert übernommen, stellt der Gemeinderat fest. Die Anpassungen bei den Verbrauchsgebühren seien notwendig, um die Eigenwirtschaftlichkeit der Betriebe sicherzustellen. Da die Abwassergebühr hauptsächlich vom Wasserverbrauch abhängig ist, fügt die Behörde an, bedeutet das eine gesamthafte Senkung der Wasser- und Abwassergebühr von Fr. 2.80 auf Fr. 2.00 pro Kubikmeter.