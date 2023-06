Hausen Chef der Regionalpolizei Brugg hält seine erste Jugendfestansprache Der Anlass in Hausen findet am Samstag, 1. Juli, das erste Mal nach der Pandemie wieder statt. Was in diesem Jahr auf dem Programm steht und wie sich Andreas Lüscher auf seine Ansprache vorbereitet.

Auch am letzten Jugendfest 2019 waren die Schülerinnen und Schüler in Hausen in weisser Kleidung und mit Blumenschmuck unterwegs. Bild: Irene Hung-König

Am ersten Juliwochenende wird es in Hausen wieder festlich: Das Jugendfest am 1. Juli steht unter dem Motto «Mir.Alli.Zäme». Wie auch bereits 2019 werden die Schülerinnen und Schüler während des Festumzugs von 9.15 bis um 10 Uhr in weisser Kleidung durch das Dorf ziehen.

Die Route wird von der Werkstatt der Stiftung Domino am Wiesenweg 2 über die Stückstrasse, die Römerstrasse, den Heuweg und die Holzgasse zur Mehrzweckhalle verlaufen und auch bei schlechtem Wetter – dann mit Pelerinen – durchgeführt werden. Dort wird auch die rund einstündige Morgenfeier stattfinden, an welcher die Kinder ein Jugendfestbrot erhalten.

Es gibt ein kostenloses Zvieri für Schülerinnen und Schüler

Andreas Lüscher hält die Jugendfestansprache. Bild: René Schneider

Von 12 bis 13 Uhr folgt ein Apéro riche mit einer Ansprache vom Chef der Regionalpolizei Brugg (Repol), Andreas Lüscher. Es ist Lüschers erste Jugendfestansprache. «Ich mache mir täglich Gedanken zum Thema und schreibe sie auf», erklärt der Chef der Repol. Er werde versuchen, sowohl die kleinen als auch die grossen Gäste der Feier anzusprechen: «Das wird eine Herausforderung.» Lüscher plant, Persönliches aus seinem Berufsalltag sowie auch Themen aus dem Schulalltag aufzugreifen und zu verknüpfen.

Am Nachmittag folgt von 14 bis um 16 Uhr einerseits ein Seniorentreffen, andererseits findet ein Spielnachmittag für Kinder statt. Auf der Festwiese in Hausen befinden sich unterschiedliche Spielposten, welche die Schülerinnen und Schüler selbstständig oder in Begleitung der Eltern besuchen können. Der Spielnachmittag startet um 13.30 Uhr.

Anschliessend wird ein Zvieri auf dem Festgelände offeriert: Für alle Kinder ist dieses kostenlos – vor dem Jugendfest verteilen die Lehrpersonen einen Bon, welchen man beim Zvieristand einlösen kann.

Blumenschmuck kann am Tag davor hergestellt werden

Nach dem Spielnachmittag ist für weitere Unterhaltung gesorgt – unter anderem wird der Zauberer Chris Bordet von 18 bis 19.30 Uhr auftreten. Am Abend werden Vereine Festwirtschaften und einen Barbetrieb anbieten und ab 19.30 Uhr wird es Live-Musik geben.

Um für den Umzug am Jugendfest den passenden Blumenschmuck zu tragen, findet am Freitag, 30. Juni, von 19 bis 21 Uhr im Werkraum des alten Lindhofschulhauses das Herstellen von Blumenansteckern und Blumenkränzen statt. Obwohl einige Materialien bereits vor Ort zu Verfügung gestellt werden, empfiehlt es sich, allenfalls eigene Blumen, Draht und Scheren oder Messer mitzubringen. Um Anmeldungen ist Organisatorin Ruth Genner froh, man könne aber auch spontan vorbeikommen.