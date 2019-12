Hauptstrasse 64: Pop-up-Store ermöglicht Weihnachtseinkäufe der anderen Art

Dieses Jahr kam die Altstadtliegenschaft an der Hauptstrasse 64 in neue Hände. Bei der Ausmarchung unterlag die Genossenschaft Altstadt Brugg, die bereits die Nachbarliegenschaft besitzt, in der sich im Erdgeschoss die Bar Number One befindet.

Die neuen Besitzer des grauen Hauses sind die Umiken wohnhafte Maja Loncarevic und ihr Partner Roland Reisewitz. Das Erdgeschoss kann der Brugger Heinz Trachsel mit seiner Freizeitwerkstatt noch bis zum Einzug der neuen Besitzer im Herbst 2020 zwischennutzen.

Um der Liegenschaft an der Hauptstrasse 64 auch in den oberen Etagen bereits wieder etwas Leben einzuhauchen, haben die Eigentümer für die kommende Woche einen weihnächtlichen Pop-up-Store organisiert. Unter dem Titel «5 vor Weihnacht» wollen sie das sogenannte Flusshaus mit Objekten, Kunst und Design während fünf Tagen zu einem gemütlichen Treffpunkt machen. «Für ein genussvolles und stressfreies Einkaufserlebnis.»

Dazu spannen Maja Loncarevic und Roland Reisewitz mit zehn Gleichgesinnten zusammen. Gemeinsam ermöglichen sie den Besuchern vom 18. bis 22. Dezember in den Wohnräumen des Flusshauses exklusive Sinnesgenüsse. Mit Auserlesenem, von Hand Gemachtem oder Gesammeltem, von und mit Frauen und Männern, die sich mit Leidenschaft ihrem Kunsthandwerk widmen. Die Rede ist von einem aussergewöhnlichen Sortiment. Während Maja Loncarevic Homedesign aus Ruanda anbietet, präsentieren beispielsweise Ursula Ingold Raku-Keramik, Riane Lüthi Textilschalen, Christiane Simmen Porzellan-Upcycling und Roland Reisewitz Malereien mit Seelenlandschaften.

«5 vor Weihnacht» soll auch ein Ort zum Verschnaufen sein bei Café, Kuchen und mehr. In der Flussoase mit stimmungsvollem Ambiente können bewusst schöne Sachen genossen und gute Begegnungen zelebriert werden. Der Eröffnungsapéro findet am Mittwoch ab 17 Uhr statt. Das Flusshaus steht dann bis 20 Uhr offen. Am Donnerstag gibt es ab 15 Uhr eine durchgehende Weindegustation von und mit Hoss Hauksson, einem isländischen Winzer, mit Weinen von Aargauer und Tessiner Rebbergen.