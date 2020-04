Hanteln, Spinningvelos, Bänke: Brugger Fitnessstudio leiht Equipment gratis aus

Stillstand statt Bewegung. Von einem Moment auf den anderen läuft nichts mehr im Fitnessstudio. Es sei ein beklemmendes Gefühl, wenn niemand mehr da sei, sagt Roland Zehnder, Geschäftsführer von Vitasport Training in Brugg. Die Situation der Mitarbeitenden und der Kunden beschäftige ihn sehr und rege ihn zum Nachdenken an, stellt er fest. «Der zwischenmenschliche Kontakt fehlt mir.» Die Coronapandemie hat für sein Geschäft – «wie auch für viele andere» – einschneidende Folgen. «Die Zukunft ist ungewiss», sagt der 61-Jährige. Durch die Schliessung werde er einen beträchtlichen Ausfall zu verkraften haben, der kaum wieder aufzuholen sei.

Dennoch: Der Entscheid des Bundesrats für den Lockdown sei sicher richtig und wichtig gewesen, fügt Zehnder an. «Nur so kann man effektiv gegen das Virus vorgehen. Je schneller alle an einem Strang ziehen und sich an die Vorschriften halten, desto schneller können wir wieder in den Normalbetrieb übergehen.» Überrascht hat ihn die Geschwindigkeit, mit der Kredite gesprochen werden. «Das hilft kurzfristig sicher vielen», so der Vitasport-Geschäftsführer. Allerdings: Ein Kredit bleibe ein Kredit, gibt er zu bedenken. «Wie soll das zurückbezahlt werden?» Viel wichtiger wäre nach seinem Dafürhalten, einen Schlüssel zu finden, um die Firmen mindestens teilweise für die entgangenen Einnahmen zu entschädigen und so am Leben zu erhalten. Denn die Situation werde viele kleinere an den Rand des Ruins treiben.

Direkt betroffen von der Schliessung sind im Vitasport Training in Brugg sieben festangestellte Mitarbeitende. Dazu kommen die Instruktoren der Gruppenstunden – nochmals gut 15 Personen. «Für die Mitarbeitenden habe ich Kurzarbeitsentschädigung beantragt», sagt Zehnder. Er selber fährt jeden Tag einmal von seinem Wohnort Oberrohrdorf ins Geschäft, um den Briefkasten zu leeren und die E-Mails zu beantworten. «Auch um eine gewisse tägliche Routine beizubehalten.»

Die Kunden werden via sozialen Medien über die Entwicklung auf dem Laufenden gehalten. Sie hätten sehr verständnisvoll reagiert, sagt Zehnder. «Man spürt auch einen gewissen Zusammenhalt.» Als Unterstützung in dieser schwierigen Zeit wurde zudem eine einmalige Aktion gestartet: Das Equipment des Fitnessstudios wird den Kunden kostenlos ausgeliehen. «Das heisst, sie können uns per E-Mail melden, was sie brauchen. Ob Spinningbikes, Lang- und Kurzhanteln, Bänke oder Pump-Sets: Wir stellen es bereit, sodass sie es nur noch abholen müssen.»