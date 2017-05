Am Schluss geblieben ist der Frust. Über den Online-Marktplatz ricardo.ch hat ein Mann aus dem Raum Brugg einige Ersatzteile bestellt für sein Mobiltelefon. Erhalten hat er dann aber nicht die versprochene Originalware. Der Käufer ist an die Zeitung gelangt, weil nach seinem Dafürhalten niemand bereit ist, etwas gegen den Anbieter zu unternehmen. Dieser stammt aus der Region und habe per E-Mail recht aggressiv reagiert auf die Reklamation. Auf dem Onlineportal trete er als gewerblicher Verkäufer auf und betreibe ebenfalls ein lukratives Geschäft mit der Reparatur von Handys. Der Brugger fragt sich, ob alles rechtens ist bei dieser Firma.

Abends geht der Betrieb los

Auf die Berichterstattung in der Zeitung hat sich ein Mann gemeldet, der im gleichen Ort lebt wie der Verkäufer. Auch er hat Zweifel, ob alles mit rechten Dingen zu- und hergeht bei diesem Anbieter. Ersichtlich sei, dass dieser über ricardo.ch mehr als 9600 Artikel verkauft habe. Dass es zu Problemen mit Kunden kommen könne, sei diversen Online-Bewertungen zu entnehmen, «die nichts Gutes vermuten lassen».

Den Reparatur-Service für Handys betreibe der Anbieter seit einiger Zeit nach Feierabend in seinem Wohnhaus, führt der Mann aus. Die Geräte könnten eingeschickt oder vorbeigebracht werden. «Abends geht das emsige Treiben los», stellt er fest. Das ganze Quartier werde vom Verkehr geplagt durch umherfahrende Kunden, die Fahrverbotsschilder würden missachtet, die Geschwindigkeiten nicht angepasst. Autos könnten auch spät am Abend oder an Sonn- und Feiertagen beobachtet werden.

Der Geschäftsinhaber wohne seit mehreren Jahren zusammen mit seiner Familie im Dorf, sei ausländischer Herkunft und mittlerweile eingebürgert. Offenbar floriere das Geschäft. Der Verkäufer verfüge über teure Autos, der Fuhrpark wechsle regelmässig. Mehrmals jährlich verreise er zudem in die Ferien und nenne ein zweites Anwesen im Ausland sein Eigen.

Dieser Umstand sei ihm grundsätzlich egal, fügt der Mann an. Wütend mache ihn das überhebliche Auftreten des Verkäufers. Insistieren nütze nichts und die Behörden könnten – oder wollten – nichts unternehmen. Er macht ein grosses Fragezeichen dazu, ob der Anbieter versteuert, was er mit seinen Geschäften verdient. Denn die Rechnungen würden offenbar bar bezahlt, Beweismittel seien daher nur bedingt vorhanden. Alle Handwerker, die brav ihre Mehrwertsteuer abgeben, seien die geprellten.

Zufahrt erfolgt über Privatstrasse

Das Areal liege in der Wohn- und Gewerbezone, die Zufahrt erfolge über eine Privatstrasse, bestätigt der Gemeindeammann der betroffenen Gemeinde. Dass dort ein Anwohner als Nebenbeschäftigung einen Handy-Reparaturshop betreibe, sei dem Gemeinderat bekannt. Ein vorhandener Bastelraum sei zu diesem Zweck umgewandelt worden. «Hingegen sind keine Fakten vorhanden, welche auf eine unseriöse Geschäftstätigkeit hinweisen würde», führt der Gemeindeammann aus.

Der Betreiber dieses Handyshops, fügt er an, habe mit den Anwohnern bezüglich Zufahrt von Kundenfahrzeugen eine schriftliche Vereinbarung getroffen und müsse sich an die Abmachungen halten. «Falls der Handyshop-Betreiber die Vereinbarung nicht einhält, haben die Anwohner die Möglichkeit, diese zu widerrufen.» Weil es sich um eine Privatstrasse handle, hätten die Anwohner den entsprechenden Nachweis zu erbringen.

Der Anbieter selber wollte sich letzte Woche auf Anfrage nicht konkret äussern zu den Vorkommnissen, sprach stattdessen von Rufschädigung. Schwierigkeiten mit unzufriedenen Kunden kenne er sonst nicht. Er werde einen Anwalt einschalten.