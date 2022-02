Handwerk Das Atelier «Filz & Keramik» sagt Ade: Was mit den Räumlichkeiten in der Brugger Vorstadt passiert Anfang März geben Regula Lindenmann (75) und Ursula Ingold (70) ihre Werkstätten auf. Pläne für die Zukunft haben beide Kreativen.

Seit 18 Jahren ein Duo: die Künstlerinnen Regula Lindenmann (links) und Ursula Ingold. Sandra Ardizzone

Es war eine Reise mit unbekanntem Ende. «Bereits beim Einzug sagten wir dem Vermieter, dass wir unsicher sind, wie lange wir bleiben», erklärt Ursula Ingold. Damals, im Frühling 2004, hatten sie und Regula Lindenmann sich ein Herz gefasst und das Atelier «Filz & Keramik» in der Brugger Vorstadt 5 ins Leben gerufen. 18 Jahre lang entstanden hier in zwei separaten Werkstätten Hüte, Finken oder Taschen aus Wolle, genauso wie Tassen und Vasen aus Ton.

Einen groben Zeitplan gab es für das Vorhaben der beiden Frauen trotzdem. Lindenmann sagt:

«Für mich war von Anfang an klar, dass ich mit 75 Jahren aufhören will.»

Lange sei die Arbeit im Atelier gut gegangen, doch im Oktober 2020 erkrankte die Bruggerin an Corona. Noch heute, hat Lindenmann den Eindruck, merke sie die Auswirkungen des Virus manchmal. «So schnell ist man 75 Jahre alt.»

4 Bilder 4 Bilder Bis zum 1. April soll das Atelier komplett geräumt sein. Sandra Ardizzone

Die Schliessung von «Filz & Keramik» steht damit aber nicht in Zusammenhang. Vor drei Jahren entschied sich das Duo für einen Schlusspunkt Anfang März 2022. «Für uns war es also keine Überraschung», fügt Ingold mit einem Schmunzeln an.

900 Kilogramm Ton verarbeitete sie in der Vorstadt

Für Ursula Ingold ist die Aufgabe des Ateliers auch ein kreativer Schlussstrich. Mit 20 Jahren besuchte sie den ersten Keramikkurs. «Angefangen habe ich mit Bechern und Kugeln.»

Ursula Ingold machte mit 20 Jahren ihren ersten Keramikkurs. Sandra Ardizzone

Später spezialisierte sich die inzwischen pensionierte Primarschullehrerin auf Raku-Keramik. Mit Hilfe einer ursprünglich in Japan entwickelten Brenntechnik entstehen dabei Stücke, für die schwarz gefärbte Haarrisse in der Glasur charakteristisch sind.

Lange ging die heute 70-jährige Unterwindischerin ihrem Hobby im eigenen Keller nach. Dann folgte das Atelier in Brugg. Hier verarbeitete Ingold rund 900 Kilogramm Ton. Nun gibt sie das Töpfern auf:

«Ich habe keinen Platz zu Hause und möchte mich zukünftig wieder mehr dem Nähen widmen.»

Regula Lindenmann kann hingegen nicht ganz aufhören. Es jucke sie noch in den Fingern. Die 75-Jährige verfügt über einen Raum im Keller, wo sie sich zukünftig dem Filzen widmen kann. «Aber nicht mehr so viel.» Die frühere Lehrerin für Textiles Werken war schon immer vom Naturprodukt Wolle fasziniert, setzte viel Zeit dafür ein. Rund eineinhalb Tage kann die Kreation eines sogenannten Schulterwärmers dauern.

Regula Lindenmann lässt sich bei ihren Arbeiten vom Künstler Paul Klee inspirieren, wie sie der AZ beim Interview im Jahr 2017 verriet. Sandra Ardizzone

Manchmal arbeitet Lindenmann auch auf Bestellung. Am liebsten habe sie es aber, wenn die Leute direkt ein bestehendes Stück auswählen und keine genauen Vorgaben machen. Die Bruggerin sagt:

«Ich bin keine Serientäterin.»

Jeweils zweimal pro Woche waren die Räumlichkeiten an der Vorstadt 5 für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ansonsten widmeten sich die Frauen ihren Hobbys. Lindenmann stellt klar: «Das Atelier war für uns aber mehr als ein Raum.»

Die Stücke zählen zur Raku-Keramik. Sandra Ardizzone

Am meisten schätzten die beiden, da sind sie sich rückblickend einig, den Austausch miteinander. Gemeinsam seien sie auch gegen aussen aufgetreten, etwa mit der eigenen Website. «Man hat uns zusammen wahrgenommen», weiss Lindenmann.

Beim Schlussverkauf werden auch Mobiliar und Werkzeug vertrieben

Vom 28. Februar bis am 5. März führen Regula Lindenmann und Ursula Ingold einen Schlussverkauf durch. Täglich zwischen 14 und 17 Uhr sind nicht nur Keramikartikel und Wollprodukte erhältlich, sondern auch Mobiliar und Werkzeuge.

Zudem dürfen die Kundinnen und Kunden selbst kreativ werden. Lindenmann sagt:

«Die Leute können während dieser Zeit kleine Blumen bei uns filzen.»

Am Samstag in zwei Wochen schliesst das Atelier endgültig seine Türen. Danach wird geräumt, auf Anfang April erfolgt die Übergabe. Gemäss den beiden Frauen werden die Räumlichkeiten anschliessend renoviert und wahrscheinlich als Wohnung oder Büro genutzt.

Während des Schlussverkaufs können die Besucherinnen und Besucher kleine Blumen filzen. Sandra Ardizzone

Das letzte Mal mit ihren handgemachten Stücken wird man das kreative Duo aber nicht erleben: Für Lindenmann steht fest, dass sie noch an einigen Ausstellungen dabei sein möchte. «Für <Klein, aber fein> in der Bossartschüür habe ich bereits zugesagt», bestätigt die 75-Jährige.

Je nachdem, wie viel Ware nach dem Schlussverkauf noch übrig ist, will es Ursula Ingold ihrer Kollegin gleichtun. Momentan überlege sie sich eine Teilnahme am Windischer Dieselmarkt. Beide Veranstaltungen finden im Mai statt.