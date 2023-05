Habsburg Museum Aargau lässt die legendäre letzte Schlosswirtin Alice Mattenberger aufleben Von 1930 bis 1974 prägte die gross gewachsene und gepflegte Frau die «Wirtschaft auf Schloss Habsburg». In szenischen Führungen und Besuchen lernen die Gäste vor Ort den aussergewöhnlichen Lebensweg von Alice Mattenberger kennen.

Alice Mattenberger mit ihrem Sohn Heinz um 1940. Bild: Im Familienbesitz

Am Auffahrtstag, 18. Mai, und am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), kommt sie wieder zu Besuch auf Schloss Habsburg. Dann erzählt die historische Persönlichkeit Alice Mattenberger zwischen 12 und 16 Uhr aus ihrem Leben. Museum Aargau hat die letzte Schlosswirtin, bei der die halbe Schweiz einkehrte, auch für szenische Führungen seit 2021 im Angebot.

Auf Schloss Habsburg wurde um 1030 der Grundstein der Habsburger-Dynastie gelegt. Bild: Museum Aargau

Alice Mattenberger wurde 1901 als Alice Riniker vermutlich in Carouge im Kanton Genf geboren. Ihr Vater brachte Alice und ihren Bruder im Alter von drei und vier Jahren auf die Gemeindekanzlei Habsburg – und kam nie mehr zurück. Da Riniker ein Ortsbürgergeschlecht ist, musste sich die Gemeinde um die Kinder kümmern.

Kinderloses Wirtepaar adoptierte Alice

Eine neue Familie fand Alice bei Rudolf und Elisabeth Hummel. Das kinderlose Pächterpaar der Gastwirtschaft auf Schloss Habsburg adoptierte das kleine Mädchen. Der Bruder kam zu einem Bauern auf den Bözberg.

Mit 25 Jahren heiratete Alice Hans Mattenberger aus Birr und zog mit ihm nach Zug. Mit dem neugeborenen Sohn Heinz kehrte sie 1930 auf Schloss Habsburg zurück. Ihr Adoptivvater brauchte nach dem Tod seiner Ehefrau Unterstützung im Restaurant. Alice bewährte sich als Wirtin.

Während 45 Jahren verwöhnte sie die Gäste mit bürgerlicher Küche, fand immer Zeit für einen Schwatz, gab Auskunft zur Geschichte der Habsburger und war im Dorf respektiert. Die Wirtschaft war auch im Winter geöffnet. Eine kleine Schar von Frauen aus der Gemeinde half der Schlosswirtin bei Bedarf aus.

Alice Mattenberger spricht mit einem Hund vor dem Schlosstor. Bild: Im Familienbesitz

Alice Mattenberger hatte auch ein grosses Herz für Hunde und Katzen. Eine Dogge half auch bei Warentransporten vom und zum Bahnhof Schinznach-Bad. Und wenn eine Dohle aus dem Nest gefallen war, wurde sie ebenfalls von der Schlosswirtin aufgezogen.

Nach ihrer Pensionierung wohnte sie noch bis 1986 an der Schlossgasse in Habsburg. Zwei Jahre später starb Alice Mattenberger 87-jährig im Altersheim in Windisch.

Neuer Empfangsraum für Schlossgäste

Das Schlossrestaurant ist nach wie vor ein beliebtes Ausflugsziel. Bis im Sommer will Museum Aargau einen neuen Besucherempfangsraum mit Kiosk realisieren, der auch Ausgangspunkt für Führungen ist.

Am kleinen Gästekontaktpunkt würden vorwiegend Informationen abgegeben, Tickets und Erinnerungsprodukte verkauft sowie Flyer und Angebotsinformationen verteilt, sagt Sibylla Fischer von Museum Aargau. Und: «Es ist nicht geplant, Getränke und Snacks zu verkaufen.»

Für die Besucherinnen und Besucher sind die Begegnung mit Alice Mattenberger an den erwähnten Daten sowie der Eintritt ins Schloss Habsburg kostenlos.