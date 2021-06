Habsburg Autofahrer kommt von Strasse ab, prallt gegen Baum und rammt Grillstelle Bei einem Selbstunfall in Habsburg wurde ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden hingegen ist gross.

Ein Automobilist kam letzte Nacht in Habsburg von der Strasse ab, prallte eingangs Wald gegen einen Baum und rammte die Sitzbank einer Grillstelle. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der Schaden ist gross. Kapo Aargau

Der 34-Jährige fuhr in seinem BMW X1 um 0.40 Uhr in der Nacht auf Dienstag von Habsburg in Richtung Windisch. In einer engen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Auto, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. In der Folge fuhr er geradeaus in den Wald, wo sich eine Feuerstelle befindet. Dort prallte der BMW zuerst gegen einen Baum und dann schleudernd gegen einen Holzunterstand. Danach rammte er eine massive Sitzbank und kam schliesslich bei der Feuerstelle zum Stillstand.

Der Aargauer kam mit leichten Verletzungen davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur Untersuchung ins Spital. Wegen Verdachts auf Drogeneinfluss ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.

Am Auto entstand Totalschaden. Der Schaden am Baum sowie an der Grillstelle beläuft sich zudem auf mehrere tausend Franken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürfte der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen sein. Er musste seinen Führerausweis abgeben.

