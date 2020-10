Gründer, Initiator und Präsident der forensischen Pflegefachpersonen tritt ab

An der Generalversammlung der Fachgesellschaft Pflege forensische Psychiatrie in der Schweiz hat der Initiator und Gründungspräsident Miro Barp aus Brugg sein Amt nach fünf Jahren turnusgemäss und nach einjähriger Verlängerung abgegeben.

In der forensischen Psychiatrie, die in den vergangenen Jahren schweizweit in einem rasanten Tempo ausgebaut wurde, nehmen die Pflegefachpersonen eine zentrale Stellung ein. Sie arbeiten mit psychisch kranken Straftätern. Das Ziel ist die Resozialisierung und die Verhinderung von Rückfällen. Die Fachgesellschaft bietet den Pflegenden, die in einem anspruchsvollen Umfeld arbeiten, Weiterbildung und Vernetzung an.

Miro Barp verlieh der forensischen Pflege ein Gesicht

In den fünf Jahren ihres Bestehens hat die Gesellschaft rund 500 Mitglieder und den Pflegeberuf in der forensischen Psychiatrie stärken können. Aufgrund der besonderen, coronabedingten Lage konnte dieses Jahr die Generalversammlung nicht wie gewohnt mit einer Weiterbildungssequenz angereichert werden. Auch war es nicht möglich, die Versammlung in einer der grossen psychiatrischen Institutionen der Schweiz durchzuführen. Das Weingut Hartmann in Remigen stellte grosszügigerweise seine Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen die Covid-19-Schutzmassnahmen gewährleistet werden konnten.

Eingeleitet wurde die Versammlung durch ein Impulsreferat des Forensikers Josef Sachs zum Thema «In vino veritas». Er zeigte auf, welchen Einfluss der Genuss von Alkohol auf das Verhalten des Menschen und insbesondere psychisch kranker Straftäter hat.

Gewürdigt wurden die Verdienste des Gründungspräsidenten Miro Barp. Er hat es geschafft, der forensischen Pflege ein Gesicht zu verleihen und sie zu einem kompetenten Partner bei der Weiterentwicklung dieses Fachgebiets zu machen, heisst es in einer Medienmitteilung. «Aufgrund seiner klaren Haltung und seiner hervorragenden beruflichen Qualifikationen konnte er mit forensischen Psychiatern, Betriebswirtschaftern und Klinikleitungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten.» (az)